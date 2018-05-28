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Аліна Купцова
Аліна Купцова
Керівник відділу ексклюзивів "Обозревателя"Всі статті автора

Санкції - не перешкода: як друг Путіна "перехитрив" Україну

29.4тЧитати новину російською

Через чотири роки агресії Україна таки ввела санкції проти ряду російських бізнесменів і чиновників, тільки ось деякі, найспритніші з них вже встигли до них підготуватися.

Про те, хто з олігархів президента Володимира Путіна зможе обійти українські санкції, - у матеріалі OBOZREVATEL.

Родина Ротенбергів

Неоголошена війна та санкції не завадили російським мільярдерам наживатися як в Україні, так і в Європі. Показовий приклад - ситуація з активами наближеною до Путіна сім'ї Ротенбергів.

Аркадій Ротенберг, старий друг президента Росії, потрапив в опалу до США ще в березні 2014-го, Європейський Союз ввів проти нього санкції в липні того ж року - після трагедії з малайзійським Boeing-777. Але олігарх все ще успішно веде бізнес на Заході за допомогою простої та дієвої, а тому бездоганної схеми.

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Завдяки розвиненій мережі "емісарів" бізнесмен обходить обмеження США та Європейського Союзу. Тобто, щоб захистити активи, Ротенберг став активно продавати свої частки в активах синам і близьким бізнес-партнерам - топ-менеджерам і колишнім керівникам його ж компаній.

Ключовою фігурою в цій схемі виступав Ігор Ротенберг. Саме за допомогою сина олігарх ще в 2014-му "убезпечив" свою власність в Україні, зокрема київський торговий центр Ocean Plaza.

Ігор Ротенберг

ТАСС

Старший Ротенберг був бенефіціаром ТОВ ТПС "Нерухомість Київ", який і контролює ТЦ. Однак після вторгнення Росії над Ocean Plaza почали згущуватися хмари - звучали навіть пропозиції про націоналізацію. І тоді в гру вступило "молоде покоління".

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З липня 2014 року Аркадій Ротенберг перестав бути бенефіціаром групи TPS Real Estate Holding, якій належать 100% ТПС "Нерухомість", а її дочірньою структурою в Україні в свою чергу є ТПС "Нерухомість Київ". Це спрацювало - обурення громадськості затихло і про "російський слід" у найбільшому ТРЦ Києва забули. А дарма, адже бенефіціаром став ніхто інший як Ігор Ротенберг.

Майже чотири роки російські олігархи спокійно працювали в Україні, однак на початку 2018-го стало ясно, що Ротенберг-молодший теж скоро потрапить в санкційні списки - спочатку США, а потім і України. І сім'я почала діяти.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром ТПС "Нерухомість Київ" вже не є Ігор Ротенберг. Він продав частку в TPS Real Estate Holding своїй сестрі - Лілії Ротенберг. Таким чином, компанії не загрожують санкції ні США, ні України.

Нещодавно прес-служба компанії повідомила, що угоду уклали ще 29 березня - до введення Штатами санкцій. Однак ще кілька тижнів бенефіціаром в реєстрі значився Ігор Ротенберг.

Невдала спроба Дерипаски

А ось ще один російський олігарх Олег Дерипаска, на якого США і Україна наклали санкції, виявився не настільки завбачливим. В Україні він як і раніше володіє ТОВ "Миколаївським глиноземним заводом", про що свідчать дані Єдиного держреєстру юросіб.

Щоправда, Дерипаска робив спроби мінімізувати втрати. У жовтні 2017 року було оголошено про продаж МГЗ швейцарському сировинному трейдеру Glenсore.

Олег Дерипаска

"Glenсore, отримавши на баланс частки МГЗ, придбає акціонерний контроль над активами алюмінієвої галузі в Україні. У володіння українськими підприємствами, що раніше належали "РусАлу", Glencore вступить у найближчі дні", - говорилося в прес-релізі заводу.

Але в квітні Glencore відмовився від конвертації частки через санкції відносно Дерипаски.

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Автор
Аліна КупцоваАліна Купцова
Теми
ЕксклюзивСанкції проти Росії
Особи
Олег ДерипаскаАркадій РотенбергВолодимир Путін
Місце
Україна
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ну и где работа прокуратуры и сбу.луценко уходи.
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