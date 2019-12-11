Самоліквідуються: у терористів "Л/ДНР" нові втрати на Донбасі

Російські терористи "Л/ДНР" зазнали чергових втрат на Донбасі. Так, за минулу добу 10 грудня вони втратили одного окупанта безповоротно і двох пораненими.

Актуальні зведення з фронту опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 10.12.2019 року: безповоротні (200) – один (4 ОМСБр, не бойовий). Санітарні (300) – двоє (1-9 ОМСП, 1-7 ОМСБр). Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав захисник України.

"Вантаж 200" ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день "нормандського саміту" 9 грудня російсько-окупаційні війська також зазнали на Донбасі втрат: один окупант був ліквідований і один поранений.

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