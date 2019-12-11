Головна Новини
11 грудня • оновлено в 10:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Самоліквідуються: у терористів "Л/ДНР" нові втрати на Донбасі

1.8т
Читати матеріал російською

Російські терористи "Л/ДНР" зазнали чергових втрат на Донбасі. Так, за минулу добу 10 грудня вони втратили одного окупанта безповоротно і двох пораненими.

Актуальні зведення з фронту опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 10.12.2019 року: безповоротні (200) – один (4 ОМСБр, не бойовий). Санітарні (300) – двоє (1-9 ОМСП, 1-7 ОМСБр). Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав захисник України.

Новини
"Сходив на Кобзона за 200 рублів": на Донбасі знищено терориста "ДНР"

"Вантаж 200"

"Вантаж 200"

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день "нормандського саміту" 9 грудня російсько-окупаційні війська також зазнали на Донбасі втрат: один окупант був ліквідований і один поранений.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
На нормандской четверке определили, что те ррористами являются ВСУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Самоликвидировались. Ага, а жители мирные, сами себя обстреляли.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги