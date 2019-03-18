Сам собі виписав премію: у САП відзвітували про перший обвинувальний вирок

В Одеській області колишнього главу Захарівської райдержадміністрації Дмитра Франчука засудили до 3 років позбавлення волі за премію, яку він виписав сам собі.

Таке рішення виніс Київський районний суд Одеси в понеділок, 28 березня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як було встановлено, чиновник, користуючись службовим становищем, призначив собі надбавку до заробітної плати в розмірі 695% від посадового окладу, що склало більше 65 тис. грн, за "інтенсивність праці".

Дмитро Франчук Думська

Відповідний документ він подав на розгляд Міхеїлу Саакашвілі, який був главою Одеської облдержадміністрації, однак, щоб приховати свої злочинні наміри, усно попросив заступника голови ОДА поставити "проміжну" резолюцію. Примітно, що до Саакашвілі лист Франчука так і не потрапив.

"Суд визнав колишнього главу Захарівської райдержадміністрації винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (привласнення майна) КК України, і засудив до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки", – сказано в повідомленні.

Суд також задовольнив позов Захарівської РДА про стягнення з обвинуваченого 65 403,4 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше САП запідозрила народного депутата в розкраданні $20 млн з державного банку.

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