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23 лютого • оновлено в 15:48
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
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С нарушением санитарных норм: задержана партия контрабандного сыра

1.1т
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Добрый день, хочу сообщить о том, что опять отличились сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах контрабандой БКОЗ СБУ в Львовской области.

Так, согласно информации, полученой мной от таможенников Львова, вчера, по информации сотрудников 4 отдела К Львовского СБУ, таможенники задержали партию контрабандного сыра, который дельцы пытались ввезти в машине с полетами и гипсокартона, с нарушением всех мыслимых и немыслимых санитарных норм.

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Так, в транспортных средствах BC4826ET/BC8338XP, BC3251HI/BC9548XP и BC4673EX/BC9547XP, которые следовали в адрес компании Saint-Gobain Construction Products Ukraine, перевозчик фирма Свитязь транс, таможенники выявили около тонны контрабандного сыра.

С нарушением санитарных норм: задержана партия контрабандного сыра
С нарушением санитарных норм: задержана партия контрабандного сыра

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Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Місце
Україна
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