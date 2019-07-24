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Рябошапці пророкують місце генпрокурора у Зеленського: він вперше відреагував

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Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка оцінює свої шанси стати генеральним прокурором у 50%.

Про це він сказав на брифінгу, передають "Українські Новини". "Оцінюю на 50% шанси. Або стану, або ні", — сказав він.

За його словами, він підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського призначити його генпрокурором. Рябошапка додав, що говорив із ним на цю тему декілька разів.

У разі призначення генпрокурором заступник голови ОП планує насамперед провести кадрову ротацію в керівництві.

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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Новинарня

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня Зеленський заявив, що Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України.

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Особи
Володимир Зеленський Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
ГПУ
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