Рябошапка показав свій розкішний будинок у Франції. Відео

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вперше показав свій будинок у Франції, фото якого раніше просочилися в мережу.
Детальніше про нього він розповів в інтерв'ю "Гордону" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, будинок ексгенпрокурора площею 145 м² розташований у французькій комуні Ла-Ванзеє (регіон Гранд-Ест). За його словами, в 2016 році за 12,4 млн грн його придбала дружина – Олеся Рябошапка, яка працює в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі.
Рябошапка вперше показав свій будинок у Франції
Рябошапка провів відео-екскурсію дитячою кімнатою, де перебував під час інтерв'ю, адже програму записували по Skype.
"Ніяких дизайнерських рішень тут немає", – сказав колишній чиновник.
Будинок Рябошапки у Франції
Він підкреслив, що кімнатою користуються його сини – Тимур, Марко і Лука.
"Діти ще маленькі – 3, 5 і 7 років, вони поки що живуть в одній кімнаті", – уточнив Рябошапка, підкресливши, що в їхньому будинку "насправді дуже скромно".
Будинок Рябошапки у Франції
Скріншот із відео
Будинок Рябошапки у Франції
Будинок Рябошапки у Франції
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ще 8 лютого тоді ще генпрокурор заявив, що взяв у кредит 440 тисяч євро для купівлі будинку у Франції.
25 лютого в ЗМІ з'явилися фото будинку генерального прокурора Руслана Рябошапки, який розташований у французькому селищі Ла-Ванзеє. Двоповерховий особняк площею 145 квадратних метрів розташований на ділянці землі площею трохи більше 4 соток.
Пізніше Рябошапка зізнався, що він дійсно купив будинок у Франції.
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