Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка засумнівався в тому, що справу про вбивство Катерини Гандзюк буде розслідувано після звільнення заступника голови відомства Віктора Трепака.

У коментарі "24 каналу" Рябошапка заявив, що "це дуже погане рішення – усунути Трепака від процесуального керівництва у цій справі", а також заговорив про "реванш" після призначення нового керівництва в Офісі генпрокурора.

"Я тепер думаю, що коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми фактично можемо забути про те, що ця справа буде розслідувана належним чином", – заявив він.

Рябошапка вважає, що домогтися екстрадиції з Болгарії в Україну підозрюваного Олексія Левіна вдалося "виключно завдяки оперативним можливостям Трепака".

Також він різко висловився про нову генпрокурорку Ірину Венедіктову, заявивши, що для неї "ця справа не має особливого інтересу". Однак вона раніше обіцяла результати за багатьма резонансними провадженнями, зокрема й щодо Гандзюк.

Як писав OBOZREVATEL, Трепак подав у відставку після того, як Венедіктова відсторонила його від багатьох резонансних справ. Крім Гандзюк, це розслідування щодо Майдану та активіста Стерненка.

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