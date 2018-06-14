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Рвався на вигідні позиції: бійці ЗСУ відтіснили ворога на Донбасі

2.8тЧитати новину російською

Українські захисники присікли спроби терористів на Донбасі витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

"Найгарячіше" було в районі населених пунктів Новотошківське, Новоолександрівка і Новозванівка (Луганщина), повідомляє прес-центр ООС.

"Російсько-окупаційні війська 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 раз застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети. Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивнику", - відзвітували військові.

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На горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Гладосове і Зайцеве. На донецькому, в районі міста Авдіївка, ворог вів вогонь із мінометів. На маріупольському напрямі активні бойові дії тривали в районі населених пунктів Талаківка і Водяне.

Чотири наших захисника отримали поранення. За даними розвідки, знищений один і поранено п'ятеро окупантів.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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