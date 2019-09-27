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27 вересня • оновлено в 18:56
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"Русскій мір" нікуди не пішов: ветеран АТО зробив попередження Зеленському

6.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не зможе врегулювати конфлікт на Донбасі шляхом поступок Росії.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV ветеран АТО Юрій Кочевенко. На його думку, президент повинен публічно визнати, що швидких шляхів вирішення конфлікту немає, і приготуватися до тривалої війни на взаємне виснаження.

"Завдання Росії – не Донбас у нас відхопити, не Крим. Завдання Росії – зберегти Україну як частину свого геополітичного простору. "Русскій мір" з порядку денного нікуди не пішов", – підкреслив ветеран АТО.

За його словами, росіяни намагаються "забовтувати" українського президента – "мовляв, ти правильно рухаєшся, ми зараз домовимося". При цьому на Донбасі щодня відбуваються десятки обстрілів позицій української армії, гинуть бійці ЗСУ.

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Як зазначив Кочевенко, у росіян зараз відкрилося велике вікно можливостей.

"Президент Зеленський, який став заручником своєї обіцянки завершити війну, зараз змушений діяти в інтересах Російської Федерації. Вона затискає, душить в обіймах на дипломатичному фронті, інформаційному, військовому, продовжуючи тиснути обстрілами. Вона примушує його до дій, які суперечать національним інтересам України", – вважає він.

Ветеран АТО впевнений, що Зеленський міг би переламати цю тенденцію, спираючись на величезну підтримку українців, яку він отримав: "Вийти і сказати – швидкого миру не буде, не вийде. Ми повинні бути готові до тривалого протистояння. Зараз у нього для цього є всі можливості. У Росії зараз теж не все добре, у неї є великі економічні, внутрішньополітичні проблеми".

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"Це війна на взаємне виснаження, але у нас є великі шанси в ній вистояти. Забезпечити мир ми можемо тільки вигравши війну – перемогою, а не капітуляцією. Це ілюзія, що якщо ми відведемо війська, підемо на якісь поступки, вони це отримають, а потім заспокояться і залишать нас у спокої, дадуть можливість нормального економічного розвитку, євроатлантичної інтеграції тощо. Цього не буде – виникнуть ще якісь нові умови, нові псевдореспубліки на території України", – заявив Кочевенко.

"Це буде до тих пір, поки Україна не втратить свою державність. Ви даєте звірові палець, він відхоплює руку, а потім і всього зжере. Так зараз буде діяти Російська Федерація", – додав він.

"Русскій мір" нікуди не пішов: ветеран АТО зробив попередження Зеленському

voanews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Юрій Кочевенко також оцінив план з мирного врегулювання на Донбасі, відомий як "формула Штайнмайера". За його словами, насправді йдеться про "формулу Путіна".

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Юрій Кочевенко
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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руденко евгений
руденко евгений
ну прямо все в гетьманы строем прут...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Русский мир" никуда не ушел ... Зато ваш сдрыснул и с Крыма, и с Донбасса ...
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Южный Гарик
Южный Гарик
Этот вЫтиран АТЫ, видимо, захотел в очередной котел
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