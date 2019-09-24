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24 вересня • оновлено в 12:42
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/ Розслідування

"Руки синіли": звільнений в'язень Кремля Гриб розповів про тортури

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Українець Павло Гриб, якого звільнили з російського полону, розповів, що на момент викрадення у Білорусі його піддавали тортурам.

В інтерв'ю "Громадському" хлопець згадав, що росіяни навмисне позбавляли його можливості нормально дихати і зв'язували руки волосінню до посиніння (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Павло Гриб

Павло Гриб

LB.ua

"Мене закинули на переднє сидіння, стягнули рюкзак, на голову одягли балаклаву і капюшон, почали бити... Потім вже, по дорозі, стягнули руки волосінню. Один раз зупинилися – швидше за все, на виїзді з Гомеля. Вони там перекурили і вирушили в далеку дорогу у Ярцево. Руки у мене весь час були зв'язані волосінню, було важко, руки синіли – шрам від волосіні досі залишився", – розповів страшні деталі про звірства росіян Гриб.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Українські політв'язні в Росії Обмін полоненими
Особа
Павло Гриб
Місце
Україна
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Звание Героя Свинляндии то дали этому хрюкану?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
...но не выдал Кибальчиш военную тайну. Салют Мальчишу!!! Хе-хе)).
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70rus xxx
70rus xxx
Я завел отдельную рубрику-Новые анекдоты от Обоза.
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