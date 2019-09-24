"Руки синіли": звільнений в'язень Кремля Гриб розповів про тортури

Українець Павло Гриб, якого звільнили з російського полону, розповів, що на момент викрадення у Білорусі його піддавали тортурам.

В інтерв'ю "Громадському" хлопець згадав, що росіяни навмисне позбавляли його можливості нормально дихати і зв'язували руки волосінню до посиніння (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Павло Гриб LB.ua

"Мене закинули на переднє сидіння, стягнули рюкзак, на голову одягли балаклаву і капюшон, почали бити... Потім вже, по дорозі, стягнули руки волосінню. Один раз зупинилися – швидше за все, на виїзді з Гомеля. Вони там перекурили і вирушили в далеку дорогу у Ярцево. Руки у мене весь час були зв'язані волосінню, було важко, руки синіли – шрам від волосіні досі залишився", – розповів страшні деталі про звірства росіян Гриб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Павла Гриба викрали у Білорусі у вересні 2017 року. ФСБ офіційно заявила, що українець звинувачується у тероризмі.

У липні 2018 року з'явилася інформація, що Гриба жорстоко побили в'язні й відібрали у нього всі речі та ліки.

В кінці 2018 року політв'язень практично втратив зір, у нього суттєво погіршилася пам'ять.

У січні 2019 року Павло Гриб заявив, що в ході слідства до нього застосовувалося фізичне насильство.

7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів, серед яких – і Павла Гриба.

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