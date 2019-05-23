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/Розслідування

Руки були зв'язані: під Одесою знайшли труп екс-мера з Молдови

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Колишнього мера Тирасполя (Молдова) Андрія Безбабченка 23 травня знайшли вбитим у селі Вапнярка на Одещині.

Його труп виявили в покинутій будівлі, руки загиблого були зв'язані, пише місцеве видання "Траса Е-95" (фото 18+).

"Іноземець 1964 року народження керував підприємством у Тирасполі. Він очолював інвестиційно-будівельну компанію", – зазначили в ЗМІ.

Інформацію про те, що вбитий є колишнім главою Тирасполя, підтвердили джерела "Української правди" в правоохоронних органах.

Андрій Безбабченко

Андрій Безбабченко

i.ytmg

"Дійсно, було виявлено тіло, за попередніми даними, з ознаками насильницької смерті. Поліція прибула на місце. Встановлюються деталі події і причетні особи", – уточнив спікер Нацполіції України Ярослав Тракало.

Андрій Безбабченко

Андрій Безбабченко

Newsmaker

У будинку загиблого були знайдені сліди крові. Безбабченка ж знайшли в покинутій будівлі за 5 км від місця проживання, там само був і його автомобіль.

Убитый

Убитый

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Безбабченко очолював міську адміністрацію у так званій столиці невизнаного Придністров'я в 2012-2016 роках. Після виборів "президента" втік в Україну.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні все частіше фіксуються жорстокі напади на фермерів і рейдерські захоплення сільгосппідприємств. У травні в Миколаївській області був убитий фермер Володимир Новицький та його дружина Людмила. 71-річного чоловіка і 64-річну жінку замучили до смерті у власному будинку.

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Україна
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