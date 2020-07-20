Розвідка озвучила масштабну кількість військових і техніки РФ на Донбасі

На Донбасі зосереджено тисячі військових і техніки РФ, – Скібіцький.

На окупованих районах Луганської та Донецької областей зосереджено величезну кількість техніки Російської Федерації.

Конфігурація російських окупаційних військ залишається без особливих змін із січня 2016 року. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Створені й діють перший і другий армійські корпуси, штатна чисельність яких приблизно 35,5 тис. осіб, 480 танків, 860 бойових броньованих машин, 940 артилерійських систем і мінометів, до 200 РСЗВ", – перерахував він.

За його словами, з 2016 року в ОРДЛО відбулося посилення артилерії – додатково були завезені протитанкові комплекси, артилерійські системи. Водночас українська розвідка постійно фіксує підтримку Росією на Донбасі кількості озброєння і його бойової готовності.

"Наприклад, наші бійці знищили дві САУ противника, і однозначно незабаром із території Росії будуть доставлені нові артустановки", – стверджує Скібіцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні ООС на Донбасі спостерігається загострення, підтримувані РФ війська стягують техніку. Так, у звіті СММ ОБСЄ зафіксували наявність на окупованих територіях 11 танків Т-64 і 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С" російських терористів.