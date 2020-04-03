Головна Новини
3 квітня • оновлено в 14:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Розвідка дізналася про смертельні пастки терористів на Донбасі для мирних жителів

2.1т
Читати матеріал російською

Російські терористи на Донбасі знову вдалися до підступної тактики обстрілів позицій Об'єднаних сил з житлових кварталів.

Крім того, вони нашпигували тимчасово окуповану територію, де живуть мирні жителі, прихованими мінними пастками. Про це стало відомо українській розвідці, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

"Командування російсько-окупаційних військ активізувало заходи, які посилюють небезпеку для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях. Зокрема, мова йде про обладнання в межах населених пунктів нових вогневих позицій, з яких окупанти обстрілюють підрозділи Об'єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями", – йдеться в актуальному зведенні.

Міна

Міна

"Яндекс Дзен"

У той же час противник активізував мінування місцевості, в тому числі на територіях приватних земельних ділянок без установки попереджувальних знаків і огорож.

В результаті 27 березня в Слов'яносербському районі Луганської області в результаті підриву на мінах загинули дві особи, і ще одна зазнала важкого поранення.

Але, незважаючи на зазначені трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілкової бригади 2 (Луганськ) АК РФ продовжили мінування місцевості в зазначеному районі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня російські терористи на Донбасі накрили мінометним вогнем позиції Об'єднаних сил і житловий сектор селища Новотошківське на Луганщині. В результаті міна разозорвалась всього в декількох метрах від багатоповерхівки. На щастя, тоді ніхто з мирних громадян не постраждав.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
1
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Танки захисникiв под окнами жилых домов в Авдеевке это мнению недо журналистов с обсоса в порядке вещей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги