Розвідка дізналася про смертельні пастки терористів на Донбасі для мирних жителів

Російські терористи на Донбасі знову вдалися до підступної тактики обстрілів позицій Об'єднаних сил з житлових кварталів.

Крім того, вони нашпигували тимчасово окуповану територію, де живуть мирні жителі, прихованими мінними пастками. Про це стало відомо українській розвідці, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

"Командування російсько-окупаційних військ активізувало заходи, які посилюють небезпеку для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях. Зокрема, мова йде про обладнання в межах населених пунктів нових вогневих позицій, з яких окупанти обстрілюють підрозділи Об'єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями", – йдеться в актуальному зведенні.

Міна "Яндекс Дзен"

У той же час противник активізував мінування місцевості, в тому числі на територіях приватних земельних ділянок без установки попереджувальних знаків і огорож.

В результаті 27 березня в Слов'яносербському районі Луганської області в результаті підриву на мінах загинули дві особи, і ще одна зазнала важкого поранення.

Але, незважаючи на зазначені трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілкової бригади 2 (Луганськ) АК РФ продовжили мінування місцевості в зазначеному районі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня російські терористи на Донбасі накрили мінометним вогнем позиції Об'єднаних сил і житловий сектор селища Новотошківське на Луганщині. В результаті міна разозорвалась всього в декількох метрах від багатоповерхівки. На щастя, тоді ніхто з мирних громадян не постраждав.

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