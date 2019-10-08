"Тут буде помийна яма!" Жителі Луганщини вийшли на мітинг через розведення військ

Жителі селища Золоте Луганської області, де мав відбутися черговий етап розведення військ на Донбасі, вийшли на мітинг.

Людей хвилює розведення сил і засобів, але їх думки з цього приводу розділилися. На акції ледь не дійшло до бійки, передає портал "Новости Донбасса" (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Фактично в Золотому-4 проживає близько 300 осіб. На акції, за підрахунками журналістів, було більше 100 осіб.

Золоте Скрін відео

Одна з місцевих жительок, яка виступала проти розведення, заявила, що місцевому населенню невідомо, чи буде селище сірою зоною і як його збираються охороняти. ЗСУ вона назвала гарантією безпеки.

"Ми добре жили, коли не було їх. А зараз що? Стріляють в основному вночі. Ополченці не стріляють, а самі українці починають "пихать", – стверджує інша мешканка.

Місцевий активіст Микола в свою чергу заявив: "Вони не знають, що там робиться, на тій стороні. А мені люди приїжджають і кажуть. Там за одне слово тільки проти їх армії або кого – одразу садять на яму. Якщо наші війська відведуть, тут буде помийна яма".

Як писав OBOZREVATEL:

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