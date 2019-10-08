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9 жовтня • оновлено в 05:30
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/ Розслідування

"Тут буде помийна яма!" Жителі Луганщини вийшли на мітинг через розведення військ

4.6т Читати матеріал російською

Жителі селища Золоте Луганської області, де мав відбутися черговий етап розведення військ на Донбасі, вийшли на мітинг.

Людей хвилює розведення сил і засобів, але їх думки з цього приводу розділилися. На акції ледь не дійшло до бійки, передає портал "Новости Донбасса" (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Фактично в Золотому-4 проживає близько 300 осіб. На акції, за підрахунками журналістів, було більше 100 осіб.

Новини
"Л/ДНР" різко змінили тактику на Донбасі: ЗСУ вистояли

Золоте

Золоте

Скрін відео

Одна з місцевих жительок, яка виступала проти розведення, заявила, що місцевому населенню невідомо, чи буде селище сірою зоною і як його збираються охороняти. ЗСУ вона назвала гарантією безпеки.

"Ми добре жили, коли не було їх. А зараз що? Стріляють в основному вночі. Ополченці не стріляють, а самі українці починають "пихать", – стверджує інша мешканка.

Місцевий активіст Микола в свою чергу заявив: "Вони не знають, що там робиться, на тій стороні. А мені люди приїжджають і кажуть. Там за одне слово тільки проти їх армії або кого – одразу садять на яму. Якщо наші війська відведуть, тут буде помийна яма".

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Луганськ
Теги
Збройні сили України Новини Донбасу Новини ЛНР видео ООС
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Andria Viktor
Andria Viktor
Когда они все угомоняться?все уже устали.заебали .
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Cachko Elena
Cachko Elena
Виня Ксения, она никогда не уберется,ей это не надо. она не убралась ни с приднестровья,ни с южн. осетии, ни с абхазии,ради чего она будет убираться из крыма и донбасса ?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Виня Ксения, тебе сколько лет, мандавошка, что ты такую хрень несёшь?
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Andria Viktor
Andria Viktor
5лет назад мычали по другому.все меняется в этой жизни.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Жители в цвет говорят, что вислоухие по ночам обстреливают ЛДНР, а ахтывист - они не знают, что там происходит на той стороне) Да куль там знать, если люди с подконтрольной территории говорят, что укротеррористы ведут обстрелы по ночам.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Litvinenko Nik, Да я знаю что для вислоухого все Сцы в глаза, а он божья роса и путинская пропаганда.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Федоров Федор, говорят что кур доят...) кацаба-проверь...)))
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