Розведення військ у Петрівському: в "ДНР" раптово пішли на підлість

Терористи "ДНР" заявили, що готові почати розведення військ у районі Петрівського 9 листопада, а не 8-го.

Про це заявив ватажок угруповання Денис Пушилін, додавши, що повідомив про це представникам СММ ОБСЄ.

"Зі свого боку ще раз підтверджуємо готовність 9 листопада приступити до виконання практичних заходів на раніше розведеній ділянці поблизу Петрівського", – заявив терорист.

Він також закликав українську сторону "проявити здоровий глузд" і почати розведення 9 листопада.

Денис Пушилін Корреспондент.нет

Як писав OBOZREVATEL, напередодні радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі села Петрівське на Донбасі почнеться в п'ятницю, 8 листопада. Пізніше цю ж дату озвучив глава МВС Арсен Аваков.

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