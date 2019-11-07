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7 листопада • оновлено в 21:29
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Розведення військ у Петрівському: в "ДНР" раптово пішли на підлість

2.3т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" заявили, що готові почати розведення військ у районі Петрівського 9 листопада, а не 8-го.

Про це заявив ватажок угруповання Денис Пушилін, додавши, що повідомив про це представникам СММ ОБСЄ.

"Зі свого боку ще раз підтверджуємо готовність 9 листопада приступити до виконання практичних заходів на раніше розведеній ділянці поблизу Петрівського", – заявив терорист.

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Він також закликав українську сторону "проявити здоровий глузд" і почати розведення 9 листопада.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Корреспондент.нет

Як писав OBOZREVATEL, напередодні радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі села Петрівське на Донбасі почнеться в п'ятницю, 8 листопада. Пізніше цю ж дату озвучив глава МВС Арсен Аваков.

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Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
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