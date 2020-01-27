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27 січня • оновлено в 19:47
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Зайшли на українські позиції і відкрили вогонь: "Л/ДНР" влаштували зухвалу провокацію на Донбасі

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У понеділок, 27 січня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 9 разів відкрили вогонь по українських позиціях. Втрат протягом доби у ЗСУ не було.

При цьому ввечері 26 січня в межах ділянки розведення №3 (місто Петровське Луганської області) бойовики вчинили провокацію, імітувавши порушення розведення сил і засобів українською стороною. Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що озброєні терористи, "використовуючи рельєф місцевості й високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об'єднаних сил, які були звільнені при розведенні, і відкрили показовий вогонь трасуючими кулями в сторону збройних формувань Російської Федерації".

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Кореспондент

Це сталося на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ. "Метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка в подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або заняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями Російської Федерації в зазначеному районі", – сказано в повідомленні ООС.

Карта ООС

Карта ООС

Зазначимо, 27 січня "Л/ДНР" обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • недалеко від населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • два рази поруч із Новотроїцьким – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

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Чотири ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Майорського – з гранатометів різних систем;

  • у районі Кіндрашівка Нової – мінометний обстріл із 82-мм міномета;

  • поруч із Південним – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу населеного пункту Новотошківське – з 120-мм міномета – 5 мін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Відведення військ на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини ЛНР ООС Збройні сили України Новини Донбасу Новини ДНР
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