Зайшли на українські позиції і відкрили вогонь: "Л/ДНР" влаштували зухвалу провокацію на Донбасі

У понеділок, 27 січня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 9 разів відкрили вогонь по українських позиціях. Втрат протягом доби у ЗСУ не було.

При цьому ввечері 26 січня в межах ділянки розведення №3 (місто Петровське Луганської області) бойовики вчинили провокацію, імітувавши порушення розведення сил і засобів українською стороною. Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що озброєні терористи, "використовуючи рельєф місцевості й високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об'єднаних сил, які були звільнені при розведенні, і відкрили показовий вогонь трасуючими кулями в сторону збройних формувань Російської Федерації".

Ілюстрація. Війна на Донбасі Кореспондент

Це сталося на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ. "Метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка в подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або заняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями Російської Федерації в зазначеному районі", – сказано в повідомленні ООС.

Карта ООС

Зазначимо, 27 січня "Л/ДНР" обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

недалеко від населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

два рази поруч із Новотроїцьким – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Майорського – з гранатометів різних систем;

у районі Кіндрашівка Нової – мінометний обстріл із 82-мм міномета;

поруч із Південним – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новотошківське – з 120-мм міномета – 5 мін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 січня збройні формування РФ 12 раз порушили режим припинення вогню. У результаті двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.

Одним з них виявився командир відділення ЗСУ Антон Хоба із Сумщини. Герой був на передовій з 2015 року.

Другий загиблий – солдат 28-ї ОМБр ЗСУ Євген Щуренко з Одеської області. Він не дожив до 42-річчя лише один день.

Також стало відомо, що 25 січня на Донбасі в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець ЗСУ Михайло Ошурко з Рівненської області.

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