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16 жовтня • оновлено в 17:16
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Розведення військ на Донбасі: названі дві ключові перешкоди

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У розведенні військ на Донбасі сьогодні не зацікавлені ані лідери терористів "Л/ДНР", ані та частина українського суспільства, яка виступає проти капітуляції.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи ситуацію на сході України.

За його словами, події на Донбасі показують, що розведення військ не хочуть насамперед бойовики ОРДЛО та росіяни.

Жебрівський нагадав, що в Петрівському в 2016 році вже була зроблена така спроба, але вона провалилася через недотримання терористами "Л/ДНР" режиму тиші.

"У Петрівському вже забули, коли стріляли. Але як тільки заявили, що буде розведення, ми сьогодні отримали обстріли бойовиків ОРДЛО і росіян у тому районі. Так само і в Золотому – постійні обстріли", – зазначив ексчиновник.

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Жебрівський додав, що на окупованій території лідери бойовиків отримали владу, про яку не мріяли, і сьогодні вони бояться її втратити.

"Чи міг МММник стати цілим керівником хоча б частини Донецької області з такими великими містами, як Донецьк, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк..? Або інші люди, які теж були ніким? Пасічник – зрадник, який служив у СБУ, до полковника не дослужився. Контролювати Луганськ, Алчевськ та інші населені пункти – про це він навіть мріяти не міг. Сьогодні віддати все просто так вони не хочуть, їм це не треба. Тому й обстріли будуть", – заявив колишній глава ДонОВЦА.

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Він підкреслив, що на підконтрольній Україні території є ще один "запобіжник" проти розведення військ. А також нагадав про акцію протесту проти капітуляції 6 жовтня на київському Майдані й ходу, яка була 14 жовтня.

"Бойовики не хочуть, і українське суспільство не готове. Я думаю, розведення – мертвонароджена дитина", – заявив Жебрівський.

Розведення військ на Донбасі: названі дві ключові перешкоди

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи зірвали розведення військ у Петрівському і Золотому. Вони відмовляються від дотримання 7-денного режиму тиші й розміщують на передовій танки та міномети.

На переговорах у Мінську 15 жовтня Україна запропонувала розвести війська ще в 4 районах Донбасу, крім уже узгоджених Золотого та Петрівського.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Павло Жебрівський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Карпов Стас
Карпов Стас
Против разведения войск менее 1,5% граждан страны, и это меньшинство при финансовой поддержке штатов рулит политикой Президента!
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