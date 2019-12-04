Розведення скасовується? Терористи влаштували "мінну війну" на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" продовжують замінувати території на Донбасі, що непідконтрольні Україні.
Про це у Facebook розповів військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.
Водночас він зазначив, що на позначених ділянках місцевості, де відбулося розведення військ, триває розмінування місцевості, демонтаж інженерних і фортифікаційних споруд.
"Однак, на низці інших ділянок, командування окупаційних військ продовжує ведення так званої "мінної війни". Зокрема, відбувається приховане мінування силами РДГ (розвідувально-диверсійних груп) противника частин місцевості, як на нейтральній смузі, так і в безпосередній близькості від позицій наших передових підрозділів", – пояснив Машовець.
Війна на Донбасі
KP.UA
Як повідомляв OBOZREVATEL, Костянтин Машовець повідомив, що російські окупаційні війська на Донбасі поставили бойові завдання на 2020 рік.
Також Росія по залізничних коліях відправляє в сторону України ешелони з танками.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".