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4 грудня • оновлено в 13:34
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Розведення скасовується? Терористи влаштували "мінну війну" на Донбасі

2.3т
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Терористи "Л/ДНР" продовжують замінувати території на Донбасі, що непідконтрольні Україні.

Про це у Facebook розповів військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Водночас він зазначив, що на позначених ділянках місцевості, де відбулося розведення військ, триває розмінування місцевості, демонтаж інженерних і фортифікаційних споруд.

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"Однак, на низці інших ділянок, командування окупаційних військ продовжує ведення так званої "мінної війни". Зокрема, відбувається приховане мінування силами РДГ (розвідувально-диверсійних груп) противника частин місцевості, як на нейтральній смузі, так і в безпосередній близькості від позицій наших передових підрозділів", – пояснив Машовець.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

KP.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, Костянтин Машовець повідомив, що російські окупаційні війська на Донбасі поставили бойові завдання на 2020 рік.

Також Росія по залізничних коліях відправляє в сторону України ешелони з танками.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Теги
Донбас інформаційне опір терористи "ДНР"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не минируют, а изолируют усраинский гадюшник от внешнего мира.
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2
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять будут рога и копыта от ВСУшного скота.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая во,йна с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пинд/осы, которые для во,йны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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