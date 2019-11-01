Розведення сил біля Петрівського: Україна вдалася до жорстких заходів

Дата відведення військ у районі населеного пункту Петрівське Донецької області буде переглянута. Причиною є обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Як повідомляють "Новости Донбасса", про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк 1 листопада.
"Дійсно, обстріли були, тому ми очікуємо перегляду дати", – зазначив він під час брифінгу у Кабінеті міністрів.
Розведення військ
"Новини N"
Загороднюк уточнив, що останній обстріл на ділянці розведення біля Петрівського був зафіксований 30 жовтня. Міністр також нагадав, що розведення сторін починається після семиденного режиму припинення вогню.
Що стосується ситуації у Золотому, то, за словами Загороднюка, там розведення сил і засобів уже завершене, а територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ України.
"Зараз вже практично воно [розведення] завершене і територія повністю перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ", – цитує слова міністра Інтерфакс-Україна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
один український воїн отримав поранення і один був травмований в результаті бойових дій на Донбасі 31 жовтня.
Нагадаємо, про досягнення домовленостей щодо розведення військ у Петрівському і Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра".
Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
29 жовтня міністр Пристайко заявив про початок розведення сил у Золотому. Дані підтвердили у штабі ООС.
У Петрівському розведення мало стартувати 4 листопада.
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