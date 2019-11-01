Розведення сил біля Петрівського: Україна вдалася до жорстких заходів

Дата відведення військ у районі населеного пункту Петрівське Донецької області буде переглянута. Причиною є обстріл, який зафіксували на цій ділянці.

Як повідомляють "Новости Донбасса", про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк 1 листопада.

"Дійсно, обстріли були, тому ми очікуємо перегляду дати", – зазначив він під час брифінгу у Кабінеті міністрів.

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Загороднюк уточнив, що останній обстріл на ділянці розведення біля Петрівського був зафіксований 30 жовтня. Міністр також нагадав, що розведення сторін починається після семиденного режиму припинення вогню.

Що стосується ситуації у Золотому, то, за словами Загороднюка, там розведення сил і засобів уже завершене, а територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ України.

"Зараз вже практично воно [розведення] завершене і територія повністю перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ", – цитує слова міністра Інтерфакс-Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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