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1 листопада • оновлено в 14:26
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/ Розслідування

Розведення сил біля Петрівського: Україна вдалася до жорстких заходів

6.3т Читати матеріал російською

Дата відведення військ у районі населеного пункту Петрівське Донецької області буде переглянута. Причиною є обстріл, який зафіксували на цій ділянці.

Як повідомляють "Новости Донбасса", про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк 1 листопада.

"Дійсно, обстріли були, тому ми очікуємо перегляду дати", – зазначив він під час брифінгу у Кабінеті міністрів.

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Розведення військ

Розведення військ

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Загороднюк уточнив, що останній обстріл на ділянці розведення біля Петрівського був зафіксований 30 жовтня. Міністр також нагадав, що розведення сторін починається після семиденного режиму припинення вогню.

Що стосується ситуації у Золотому, то, за словами Загороднюка, там розведення сил і засобів уже завершене, а територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ України.

"Зараз вже практично воно [розведення] завершене і територія повністю перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ", – цитує слова міністра Інтерфакс-Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Відведення військ на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Ну то что обстрел был со стороны лесов где шкерятся дупобаты - это однозначно зафиксировано. Надо подавлять такие обстрелы глобальным огнём. Можно напалмом.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну и иде жесткие?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
под контролем МВД..это опять волонтеры с охотничьими ружьями что ли? Аваковские?
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