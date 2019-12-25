Розцілували потяг Путіна: посіпаки Кремля влаштували вакханалію на вокзалі. Фото та відео

Російські пропагандисти опублікували фото і відео з неадекватною мешканкою окупованого Севастополя. На кадрах зафільмували, як вона розцілувала вагон потяга, який почав курсувати незаконно побудованим Кримським мостом із Санкт-Петербурга до Севастополя і назад.

Ролик з несамовитою поплічницею окупантів з'явився на пропагандистському Telegram-каналі RT (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Севастополі цілували потяг Путіна KP.RU

У Севастополі цілували потяг Путіна KP.RU

Жінка в псевдопатріотичному угарі фарбує губи помадою, цілує вагон і розповідає про нібито велич севастопольців. Вона називає їх "кременем Російської імперії" і головними патріотами країни-окупанта.

Як пише KP.RU на своєму Telegram-Канлі, для більшого антуражу окупанти під час прибуття потяга увімкнули на вокзалі марш "Легендарний Севастополь" і влаштували пропагандистський концерт ансамблю пісні і танцю Чорноморського флоту РФ.

Що стосується пасажирів скандального потяга, то вони, як пише НТВ, також не відставали у створенні пропагандистської картинки: люди скандували "Росія" і "Міст наш!", коли проїжджали під арками Кримського мосту.

У Севастополі цілували потяг Путіна KP.RU

У свою чергу офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) розцінив те, що відбувається на вокзалі в Севастополі, як черговий акт зомбування населення в окупації.

"Окупований Крим. Поцілунки потяга, який прибув з Московії. Зомбіленд від представників ватрушок. Скріпи, імперія і все таке. Цікаво, коли почнуть робити закиди, щоб коронувати імператора і зарахувати до лав "святих миротворців"?" – обурився він на особистому Telegram-каналі.

Як писав OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського мосту.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух потягів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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