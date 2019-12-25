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25 грудня • оновлено в 12:12
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Розцілували потяг Путіна: посіпаки Кремля влаштували вакханалію на вокзалі. Фото та відео

1.9т
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Російські пропагандисти опублікували фото і відео з неадекватною мешканкою окупованого Севастополя. На кадрах зафільмували, як вона розцілувала вагон потяга, який почав курсувати незаконно побудованим Кримським мостом із Санкт-Петербурга до Севастополя і назад.

Ролик з несамовитою поплічницею окупантів з'явився на пропагандистському Telegram-каналі RT (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Севастополі цілували потяг Путіна

У Севастополі цілували потяг Путіна

KP.RU

У Севастополі цілували потяг Путіна

У Севастополі цілували потяг Путіна

KP.RU

Жінка в псевдопатріотичному угарі фарбує губи помадою, цілує вагон і розповідає про нібито велич севастопольців. Вона називає їх "кременем Російської імперії" і головними патріотами країни-окупанта.

Як пише KP.RU на своєму Telegram-Канлі, для більшого антуражу окупанти під час прибуття потяга увімкнули на вокзалі марш "Легендарний Севастополь" і влаштували пропагандистський концерт ансамблю пісні і танцю Чорноморського флоту РФ.

Що стосується пасажирів скандального потяга, то вони, як пише НТВ, також не відставали у створенні пропагандистської картинки: люди скандували "Росія" і "Міст наш!", коли проїжджали під арками Кримського мосту.

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У Севастополі цілували потяг Путіна

У Севастополі цілували потяг Путіна

KP.RU

У свою чергу офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) розцінив те, що відбувається на вокзалі в Севастополі, як черговий акт зомбування населення в окупації.

"Окупований Крим. Поцілунки потяга, який прибув з Московії. Зомбіленд від представників ватрушок. Скріпи, імперія і все таке. Цікаво, коли почнуть робити закиди, щоб коронувати імператора і зарахувати до лав "святих миротворців"?" – обурився він на особистому Telegram-каналі.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського мосту.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух потягів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Тег
Кримський міст
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Крым Андрей
Крым Андрей
Интересно, почему особи раскрашивающие в сине-желтые цвета всё выступающие объекты ландшафта, выкладывающие трызубы из сала или гордо напяливающие вышиванку под брюки и пиджак, это - о(!), а писать губами надпись "Крым", это - фе? Есть какая-то разница?
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Молодцы!! Крым -- это РОССИЯ!!!
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