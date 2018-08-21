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Розстріляли серед білого дня: Вінниця шокована холоднокровним убивством молодої матері

14.4тЧитати новину російською

У Вінниці серед білого дня, 21 серпня, невідомий застрелив у людному місці місцеву жительку.

"Вбивство, яке сталося сьогодні близько десятої ранку на Привокзальній, шокувало всю Вінницю. Буквально за кілька метрів від залізничних колій та автобусної зупинки знайшли мертвою 32-річну Віталіну Плахотнюк. Відомо, що злочинець стріляв тричі", - написала журналістка Вікторія Микитюк на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що родичі вбитої жінки не можуть зрозуміти мотиви злочинця. Вінничанка була зі звичайної сім'ї робітників, великого достатку не мала.

Віталіна Плахотнюк

Facebook / Вікторія Никитюк

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"Працювала бухгалтером у "Зорі". Спокійна, добра та порядна. Після розлучення мешкала із батьками, сама виховувала 6-річну донечку Варвару і так мріяла повести її через тиждень до першого класу. Цього серпневого ранку Віталіна, як завжди, збиралась на роботу. Приготувала сніданок та поцілувала донечку. Близько 9-20 вийшла із будинку та попрямувала до зупинки, яка знаходиться на переїзді вулиць Привокзальна-Ясна. Втім, за кілька метрів від залізничних колій якийсь нелюд тричі вистрелив у Віталіну і втік", - зазначила журналістка.

Жінка загинула на місці події. За словами Микитюк, гроші, телефон та інші цінні речі вбивця не взяв.

"Найбільше шокує те, що місце, де стався злочин, людне. Поряд дорога зі жвавим рухом, будинки, стоять таксі. Тому родина Віталіни звертається до всіх небайдужих вінничан, які можуть допомогти будь-якою інформацією. Якщо Ви щось бачили чи чули, чи, може, відео з Вашого реєстратора може допомогти у розслідуванні, будь ласка, зв'яжіться із рідними нашої землячки. Конфіденційність вони гарантують. Не будьмо байдужими. Буду вдячна Вам, друзі, за репост. Ось контакти: 063 024 4218, 093966 8454", - підсумувала вона.

У коментарях користувачі припустили, що під підозру потрапив колишній чоловік вінничанки. Журналістка підтвердила здогад, зазначивши, що родичі в це не вірять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі невідомий стріляв у чиновника, який сидів у припаркованому авто.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаВінниця
Об'єкти
вбивствострілянина
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Комментарии на сайте не модерированы
Попова Ольга
Попова Ольга
фигин макс ВАС КИЗЯКИ С МУХОСРАНСКА ПИЗДИЛИ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ В МАЦКВЕ НАГАЙКАМИ С СТАЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ ,ЧТО КОЖА ПОЛОПАЛАСЬ , ЭТО В 21 ВЕКЕ В ЦЕНТРЕ МАЦКВИ ,ЗА ЦЕНТРОМ ПАЧКАМИ АРЫ ДУШАТ УБИВАЮТ НАСИЛУЮТ ,А В КРЫСЕ АРЫ НЕДАВНО МОЛОДЕЖ ИЗБИЛИ ,ЧТО БЫ ЖИЗНЬ КРЫСАМ МЕДОМ НЕ КАЗАЛАСЬ ,ДЛЯ УКРАИНЫ ЭТО ДА, ПРОИШЕСТВИЕ ,ДЛЯ ПАРАШИ УБИЙСТВО ЭТО ОБЫДЕННОЕ ПРОИШЕСТВИЕ НИКТО И НЕ РАССЛЕДУЕТ ,ПУЙЛО ДАЖЕ НЕ ХОРОНИЛ ВАГНЕРОВЦЕВ И ТЕХ ,ЧТО ЗДОХЛИ В ДАУНЕ ----НАС ТАМ НЕТ, ПРОСЯТ СЕЙЧАС 22 КОЦАБА О ОБМЕНЕ , ПАРАША ДАЖЕ НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА , ПУЦЫК СКАЗАЛ ---БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ ! ДЕБИЛОВ И МЯСА ДЛЯ ЕГО ВОЙН
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа, на Украине с каждым днём жить всё веселее. А вы думали можно без последствий устраивать государственный переворот?
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Zavolovych Yury
Zavolovych Yury
Гость, Пнх гімно кацапське
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Порохевич Тарас
Порохевич Тарас
Пигин Макс, уебок Кацап, сьебись отсюда, как говнО к подошве прилип, кацапы всё йебанутые, или только с урала?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Помнится Бузину расстреляли среди бела дня при десятках свидетелей и стрелявший на свободе. А здесь даже и искать не станут.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Миценко Андрей, видать, себе три жизни намерило, чучело. совсем вижило из ума, пойдешь вместе с пупкиным и его прочими холопами дружной толпой в преисподнюю
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Zavolovych Yury
Zavolovych Yury
Миценко Андрей, Щеб я в Україні, в себе в дома не озирався би на кацапню срану...
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