Розстріляли серед білого дня: Вінниця шокована холоднокровним убивством молодої матері

У Вінниці серед білого дня, 21 серпня, невідомий застрелив у людному місці місцеву жительку.

"Вбивство, яке сталося сьогодні близько десятої ранку на Привокзальній, шокувало всю Вінницю. Буквально за кілька метрів від залізничних колій та автобусної зупинки знайшли мертвою 32-річну Віталіну Плахотнюк. Відомо, що злочинець стріляв тричі", - написала журналістка Вікторія Микитюк на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що родичі вбитої жінки не можуть зрозуміти мотиви злочинця. Вінничанка була зі звичайної сім'ї робітників, великого достатку не мала.

Віталіна Плахотнюк Facebook / Вікторія Никитюк

"Працювала бухгалтером у "Зорі". Спокійна, добра та порядна. Після розлучення мешкала із батьками, сама виховувала 6-річну донечку Варвару і так мріяла повести її через тиждень до першого класу. Цього серпневого ранку Віталіна, як завжди, збиралась на роботу. Приготувала сніданок та поцілувала донечку. Близько 9-20 вийшла із будинку та попрямувала до зупинки, яка знаходиться на переїзді вулиць Привокзальна-Ясна. Втім, за кілька метрів від залізничних колій якийсь нелюд тричі вистрелив у Віталіну і втік", - зазначила журналістка.

Жінка загинула на місці події. За словами Микитюк, гроші, телефон та інші цінні речі вбивця не взяв.

"Найбільше шокує те, що місце, де стався злочин, людне. Поряд дорога зі жвавим рухом, будинки, стоять таксі. Тому родина Віталіни звертається до всіх небайдужих вінничан, які можуть допомогти будь-якою інформацією. Якщо Ви щось бачили чи чули, чи, може, відео з Вашого реєстратора може допомогти у розслідуванні, будь ласка, зв'яжіться із рідними нашої землячки. Конфіденційність вони гарантують. Не будьмо байдужими. Буду вдячна Вам, друзі, за репост. Ось контакти: 063 024 4218, 093966 8454", - підсумувала вона.

У коментарях користувачі припустили, що під підозру потрапив колишній чоловік вінничанки. Журналістка підтвердила здогад, зазначивши, що родичі в це не вірять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі невідомий стріляв у чиновника, який сидів у припаркованому авто.