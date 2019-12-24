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24 грудня • оновлено в 16:26
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/ Розслідування

Розстріл на Майдані: суд відпустив снайпера, підозрюваного в убивстві

1.8т
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У вівторок, 24 грудня, Печерський райсуд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера та колишнього бійця спецназу "Омега" Дмитра Хмеля.

Підсудний підозрюється у вбивстві активіста Євромайдану Олександра Храпаченка, передає УНІАН.

Хмеля звільнили за клопотанням прокурора. Його зобов'язали здати закордонний паспорт і не покидати межі Київської області без дозволу слідчих. Підозрюваний у вбивстві перебував під домашнім арештом з 5 червня 2019 року.

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Далі суд передав кримінальне провадження проти Хмеля в управління спецрозслідування Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що під час Євромайдану в 2014 році Дмитро Хмель служив у спецназі "Омега". За версією слідства, він зі снайперської гвинтівки вбив активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка.

Олександр Храпаченко

Олександр Храпаченко

Дмитро Хмель

Дмитро Хмель

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2018 року правоохоронні органи затримали в Україні снайпера Національної гвардії, якого підозрюють у вбивстві учасника Революції Гідності, театрального режисера Олександра Храпаченка.

У Генпрокуратурі тоді повідомили, що затриманого снайпера звільнили з правоохоронних органів ще в 2016 році.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Євромайдан Розстріли на Майдані Небесна Сотня
Місце
Україна Київ
Теги
Печерський суд прокуратура Київської області
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Когда начнут судить тех кто метал коктейли Молотова в сотрудников МВД при исполнении теми своих служебных обязанностей и тех кто из токон гостиницы "Украина" вел прицельный огонь в обе стороны?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А шо там с винтовками Пашинского и грузинскими снайперами Парубия? Вже сидят?
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