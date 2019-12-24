Розстріл на Майдані: суд відпустив снайпера, підозрюваного в убивстві

У вівторок, 24 грудня, Печерський райсуд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера та колишнього бійця спецназу "Омега" Дмитра Хмеля.
Підсудний підозрюється у вбивстві активіста Євромайдану Олександра Храпаченка, передає УНІАН.
Хмеля звільнили за клопотанням прокурора. Його зобов'язали здати закордонний паспорт і не покидати межі Київської області без дозволу слідчих. Підозрюваний у вбивстві перебував під домашнім арештом з 5 червня 2019 року.
Далі суд передав кримінальне провадження проти Хмеля в управління спецрозслідування Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, що під час Євромайдану в 2014 році Дмитро Хмель служив у спецназі "Омега". За версією слідства, він зі снайперської гвинтівки вбив активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка.
Олександр Храпаченко
Дмитро Хмель
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2018 року правоохоронні органи затримали в Україні снайпера Національної гвардії, якого підозрюють у вбивстві учасника Революції Гідності, театрального режисера Олександра Храпаченка.
У Генпрокуратурі тоді повідомили, що затриманого снайпера звільнили з правоохоронних органів ще в 2016 році.
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