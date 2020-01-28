Головна Новини
28 січня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Розслідування збиття МН17 над Донбасом: підозрюваний погодився свідчити в Гаазі

Читати матеріал російською

Щонайменше один із підозрюваних у справі збиття Boeing MH17 на Донбасі виявив бажання взяти участь у судовому процесі з розслідування катастрофи.

Про це повідомили на сайті Окружного суду Гааги. Він хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

В Гаазі не погодилися розголошувати, хто саме хоче долучитися до судового процесу в справі MH17. Суд також не розголошує назви юридичної установи, яка представлятиме інтереси підозрюваного до початку публічних засідань.

Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі

Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі

Соцмережі

Слухання в суді розпочнуться 9 березня.

Нагадаємо, серед обвинувачених у катастрофі літака над Донбасом, які постануть перед судом, терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Розслідування збиття МН17 над Донбасом: підозрюваний погодився свідчити в Гаазі

om.nl

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди Гаага
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
59
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кубанский Николай
Кубанский Николай
Очередное окраинское бла-бла-бла...))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кубанский Николай, *рочи свою *опу, кaцaп. Куй уже готов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги