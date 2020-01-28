Розслідування збиття МН17 над Донбасом: підозрюваний погодився свідчити в Гаазі

Щонайменше один із підозрюваних у справі збиття Boeing MH17 на Донбасі виявив бажання взяти участь у судовому процесі з розслідування катастрофи.

Про це повідомили на сайті Окружного суду Гааги. Він хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

В Гаазі не погодилися розголошувати, хто саме хоче долучитися до судового процесу в справі MH17. Суд також не розголошує назви юридичної установи, яка представлятиме інтереси підозрюваного до початку публічних засідань.

Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі Соцмережі

Слухання в суді розпочнуться 9 березня.

Нагадаємо, серед обвинувачених у катастрофі літака над Донбасом, які постануть перед судом, терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

om.nl

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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