Ситник проігнорував виклик до поліції: його наздогнали під Полтавою

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник проігнорував виклик до Нацполіції у справі про корупційне діяння.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Розслідування стосується відпочинку чиновника на базі "Поліське-Сарни" в Рівненській області.

Однак, як наголосила Сарган, протокол правоохоронців Ситнику все ж був зачитаний.

Артем Ситник LB.ua

"Цього разу директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою", – написала вона.

За словами прес-секретаря, тепер усі необхідні дії завершені і "справа пішла до суду".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ситник зі своєю сім'єю відпочиває в мисливському угідді "Поліське-Сарни" не перший рік.

За період із 2017 до 2019 року Ситник був в угідді мінімум п'ять разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому близько 100 тис. гривень.

За рахунок друга директора НАБУ на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

В останній спочинок гості розбили два квадроцикли марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – $8,5 тисячі.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларований відпочинок.

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