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Ситник проігнорував виклик до поліції: його наздогнали під Полтавою

4.8т Читати матеріал російською

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник проігнорував виклик до Нацполіції у справі про корупційне діяння.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Розслідування стосується відпочинку чиновника на базі "Поліське-Сарни" в Рівненській області.

Однак, як наголосила Сарган, протокол правоохоронців Ситнику все ж був зачитаний.

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Артем Ситник

Артем Ситник

LB.ua

"Цього разу директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою", – написала вона.

За словами прес-секретаря, тепер усі необхідні дії завершені і "справа пішла до суду".

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Лариса Сарган Артем Ситник
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Генеральна прокуратура України НАБУ корупція
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Очередная мышиная возня. Коррумпированный суд вам в помощь!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Медведчук сидит на укр потоках,и ничего,скоро рулить будет открыто. Приебались к человеку,квадроцыкл поломал. Идиоты.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Гнать его в шею
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