Розшукують за дезертирство: в СБУ розкрили правду про звільненого полоненого "Л/ДНР"

У Службі безпеки України підтвердили, що один із звільнених полонених "Л/ДНР" Дмитро Великий був оголошений у розшук за дезертирство.

Із відповідною заявою виступила прессекретар СБУ Олена Гітлянська під час зустрічі українців у міжнародному аеропорту "Київ" у п'ятницю, 28 червня, передає "Громадське".

"Є така людина, яка відповідно на підставі рішення суду був оголошена в розшук", – відповіла вона на запитання журналістів.

Дмитро Великий Скріншот з відео

"Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військовій прокуратурі, слідчі будуть вживати всіх необхідних заходів, але щодо запобіжного заходу, про подальші дії буде ухвалювати рішення слідчий військової прокуратури", – поділилася вона, розповівши, що дані про Великого опубліковані на сайті МВС.

За словами прессекретаря, у СБУ немає підстав вручати Великому підозру, оскільки вона не веде його справу.

"Але слідчі в курсі, і я думаю, що вони будуть діяти виключно в рамках українського законодавства", – додала вона.

Звільнені полонені

Крім того, Гітлянська запевнила, що СБУ проведе фільтраційні заходи щодо перевірки полонених, які повернулися, на предмет співпраці з терористами.

"У нас є звичайна процедура перевірки, яку ми здійснюємо за всіма звільненими, перевіряємо, оскільки ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співпраці, але ви знаєте, що у нас, згідно з Кримінальним кодексом, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилили недобровільно, вона буде звільнений від кримінальної відповідальності ", – пояснила пресссекретар СБУ.

Гітлянська також розповіла, що звільненим українцям запропонували пройти реабілітацію і вони будуть обстежені медиками.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про чотирьох українських полонених, яких нібито добровільно відпустили терористи "Л/ДНР".

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