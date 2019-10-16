Розпуск "Л/ДНР": Тука розкрив небезпечні наслідки

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що розпуск терористичних "Л/ДНР" може призвести до негативних наслідків.

"Питання розпуску "Л/ДНР" – досить складне і неоднозначне", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи ініціативу, озвучену главою української делегації у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою.

"Адже формально цей процес може відбутися у такий спосіб: сьогодні ми розпустили "Л/ДНР", а завтра, легітимізувавши цих самих людей під час так званих виборів, ми отримаємо їх як керівників районів або, не дай Боже, області", – пояснив Тука.

Прапори "ДНР" Конт

Виходячи з цього, він закликав підходити до питання "дуже зважено".

Нагадаємо, прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму Facebook озвучила основні вимоги України у контексті виконання політичної частини Мінських домовленостей, серед яких – розпуск "Л/ДНР" і вихід тимчасово окупованих територій з рублевої зони.

Як писав OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок, 15 жовтня, не змогла домовитися про розведення військ і обмін полоненими.

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