Дружині колишнього голови правління телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, убитого 21 лютого 2020 року в будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, не надходило ніяких пропозицій відмовитися від претензій до вбивці.

А в обмін, як стверджують деякі, нібито отримати 1 млн доларів. Про це у своєму Telegram-каналі написав журналіст-розслідувач Володимир Бойко.

За його словами, "люди брешуть", розповсюджуючи такі чутки й запевняючи, що подібне дружині Старицького пропонували вже двічі. Він переконаний, що розслідування цієї справи "саботують" люди в Офісі головного прокурора.

Сергій Старицький

"У зв’язку з цим виникає два запитання – це скільки ж Кожара накрав на посаді міністра, якщо може розпоряджатись такими сумами? І друге запитання: цікаво, скільки на цій справі заробили процесуальні керівники, які з 23 лютого 2020 року саботують повідомлення Кожарі про підозру в, щонайменше, вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України)?" – пише журналіст.

Крім цього, він нагадав, що до 6 березня старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні був перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

"Зараз розслідування саботує в. о. генерального прокурора Віктор Чумак", – стверджує Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, дружина колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари вперше прокоментувала вбивство бізнесмена Сергія Старицького, яке трапилося у їхньому будинку 21 лютого. Жінка зокрема спростувала заяву сусідів про те, що ті часто чули сварки.

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