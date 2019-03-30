Розгромлені! На відео потрапив потужний удар ВСУ по "Л/ДНР" на передовій

У мережі з'явилося відео потужного удару Збройних сил України по позиціях терористів в районі міста Попасній, Луганській області.
Його розмістив на своїй сторінці в Facebook відомий волонтер Юрій Мисягін. "Передові позиції 46-го батальйону" Донбас - Україна ", – написав він. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Вогонь відкрили у відповідь на обстріл терористів. На відео можна почути переговори бійців ОС: "Зараз з відповіддю вилетить пташка. Добра, летить нікого не чіпає, а ось коли прилітає ... Зараз побачиш".
Удар по позиціях терористів
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше ВСУ прицільним ударом знищили два бліндажа терористів на Донбасі.
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