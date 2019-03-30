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Розгромлені! На відео потрапив потужний удар ВСУ по "Л/ДНР" на передовій

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У мережі з'явилося відео потужного удару Збройних сил України по позиціях терористів в районі міста Попасній, Луганській області.

Його розмістив на своїй сторінці в Facebook відомий волонтер Юрій Мисягін. "Передові позиції 46-го батальйону" Донбас - Україна ", – написав він. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Вогонь відкрили у відповідь на обстріл терористів. На відео можна почути переговори бійців ОС: "Зараз з відповіддю вилетить пташка. Добра, летить нікого не чіпає, а ось коли прилітає ... Зараз побачиш".

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Удар по позиціях терористів

Удар по позиціях терористів

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше ВСУ прицільним ударом знищили два бліндажа терористів на Донбасі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіАТО на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
УкраїнаЛуганськ
Тег
Сили спеціальних операцій ЗС України
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Юг Руси
Юг Руси
Это пиздец, какой "МОЩНЫЙ" удар! 🐷
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