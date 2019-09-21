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21 вересня • оновлено в 07:10
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/ Розслідування

"Росіяни втомилися від трун": дипломат назвав ознаки прогресу на Донбасі

1.5т Читати матеріал російською

Про готовність Кремля до деескалації конфлікту на Донбасі може свідчити обмін полоненими і "обережні заяви" президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий дипломат Петро Гаращук, коментуючи заяву глави МЗС України Вадима Пристайка про "перші ознаки деескалації з боку Росії".

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"Російське суспільство вже втомилося від війни. Втомилося від трун, які вони отримують. Потім – обмін полоненими. Це вже ознаки закінчення війни. Розведення військ. Коли наш президент поїхав прямо на той міст на Луганському напрямку. Деякі обережні заяви Путіна. Ось це все – деескалація", – пояснив Гаращук.

Разом з тим дипломат закликав "зняти рожеві окуляри".

"Справа в тому, що головна стратегічна мета Путіна – не допустити Україну до європейських і євроатлантичних структур безпеки. І підтримка війни на Донбасі – це політика російського керівництва", – наголосив він.

За словами Пристайка, Зеленський хоче досягти прогресу на Донбасі в найближчі 6 місяців

За словами Пристайка, Зеленський хоче досягти прогресу на Донбасі в найближчі 6 місяців

Гаращук вважає, що питання про припинення вогню на Донбасі та відведення військ можуть вирішити тільки дві людини – президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін.

"Всі ці розмови щодо миротворців, засідань різних форматів на різних рівнях – це все балачки.... ...Тільки дві людини мають це вирішувати. Зеленський і Путін. На зустрічі. Всі Ушакови, радники, контактні групи – це допоміжна функція. Двоє людей вирішують. Або в "нормандському форматі", або один на один", – заявив експерт.

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Він уточнив, що телефоном такі переговори не проводяться. Тому, за словами Гаращука, Зеленський має наполягати на зустрічі з Путіним.

"Меркель, Макрон, Трамп – допоміжні люди. Головну роль, головну скрипку має відігравати наш президент", – зауважив Гаращук.

"Але в жодному разі нашому президенту не можна їхати в Москву. Це виключено", – додав дипломат.

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Теми
Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особи
Петро Гаращук Вадим Пристайко Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу нормандський формат
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы..))вы живёте в каком то параллельном мире)))))))))))))))Какие гробы????Милые нам накакать на вашу Украину))))))))))Смачно...На вас и ваши проблемы))))))))))))))))
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СМЕРТЬ РУССКО-ФАШИСТСКИМ ОКУПАНТАМ ОТ НОЖА БЛАТНЫХ ДОНБАССА!!!
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70rus xxx
70rus xxx
Тупость и глупость стала преобладать на Обозе.Самим то не смешно подобный бред печатать?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
70rus xxx, Тут иного не бывает)))))))))))
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