"Росіяни втомилися від трун": дипломат назвав ознаки прогресу на Донбасі

Про готовність Кремля до деескалації конфлікту на Донбасі може свідчити обмін полоненими і "обережні заяви" президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий дипломат Петро Гаращук, коментуючи заяву глави МЗС України Вадима Пристайка про "перші ознаки деескалації з боку Росії".

"Російське суспільство вже втомилося від війни. Втомилося від трун, які вони отримують. Потім – обмін полоненими. Це вже ознаки закінчення війни. Розведення військ. Коли наш президент поїхав прямо на той міст на Луганському напрямку. Деякі обережні заяви Путіна. Ось це все – деескалація", – пояснив Гаращук.

Разом з тим дипломат закликав "зняти рожеві окуляри".

"Справа в тому, що головна стратегічна мета Путіна – не допустити Україну до європейських і євроатлантичних структур безпеки. І підтримка війни на Донбасі – це політика російського керівництва", – наголосив він.

За словами Пристайка, Зеленський хоче досягти прогресу на Донбасі в найближчі 6 місяців

Гаращук вважає, що питання про припинення вогню на Донбасі та відведення військ можуть вирішити тільки дві людини – президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін.

"Всі ці розмови щодо миротворців, засідань різних форматів на різних рівнях – це все балачки.... ...Тільки дві людини мають це вирішувати. Зеленський і Путін. На зустрічі. Всі Ушакови, радники, контактні групи – це допоміжна функція. Двоє людей вирішують. Або в "нормандському форматі", або один на один", – заявив експерт.

Він уточнив, що телефоном такі переговори не проводяться. Тому, за словами Гаращука, Зеленський має наполягати на зустрічі з Путіним.

"Меркель, Макрон, Трамп – допоміжні люди. Головну роль, головну скрипку має відігравати наш президент", – зауважив Гаращук.

"Але в жодному разі нашому президенту не можна їхати в Москву. Це виключено", – додав дипломат.

Тим часом 17 вересня в зоні ООС терористи вбили одного українського бійця, ще двох поранили Facebook / Операція Об'єднаних Сил

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