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"Росіяни – ви наші брати!" Ексучасник АТО влаштував антиукраїнський демарш на росТБ

55.8т Читати матеріал російською

Ексучасник АТО Олександр Мединський з'явився на російському пропагандистському телебаченні і влаштував антиукраїнський демарш.

В ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" він накинувся на українського експерта Вадима Трюхана, звинувативши його в розпалюванні війни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Мединський

Олександр Мединський

Скріншот відео

"Як мені до вас звертатися? Як до опонента чи як до заробітчанина? Ви говорите, що ми воюємо з Росією. Але скажіть мені, будь ласка, це реально, щоб країна, яка воює, вирушала на токшоу? Я приїхав із гостинцем для вас – це земля з українських котлів! Мені передали кіборги, побратими. Цілуй українську землю, цілуй! Ставай на коліна перед українським народом! Ти патріот?! А гроші на АТО ти платиш?!" – істерично почав кричати Мединський.

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Після цього він різко змінив риторику і почав сипати образами на адресу рідної країни. Так, він заявив, що Україна нібито страждає комплексом неповноцінності, а потім взагалі назвав росіян "братнім" народом".

"Друзі, росіяни! Ви наші брати, ми один народ. Україна вам не ворог, і ми з вами не воюємо! Ось такі люди – це наші вороги, які розпалюють війну між нами, партія війни", – вигукнув він, показуючи на Трюхана.

Як з'ясувалося, Мединський дійсно служив у 8 полку Сил спеціальних операцій, який брав участь в АТО, проте кілька років тому перейшов на бік ворожої пропаганди. За даними прокремлівських журналістів, його брат – міністр культури РФ Володимир Мединський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Росію втік колишній співробітник СБУ Василь Прозоров. Він зізнався, що після Майдану працював на країну-агресора. Колаборант працював у центральному апараті СБУ і з 2014 року постачав Росію секретними даними про хід АТО.

Під час пресконференції, організованої кремлівськими пропагандистами, він озвучив низку цинічних фейків про захисників України. Зокрема заявив, що на Донбасі нібито є українські таємні в'язниці, одна з яких розміщується на маріупольському аеродромі.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Вадим Трюхан
Місце
Росія
Тег
АТО
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росийские выплядки нашими братьями быть не могут! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! смерть путинским Кандонам!
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
РЕСПЕКТ! РОССИЯНЕ НЕ ПРОТИВ!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"появился на российском пропагандистском телевидении и устроил антиукраинский демарш" А ведь глюпые думали, что он там должен за деньги что-то другое... ДБ...)))
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