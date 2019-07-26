"Росіяни – ви наші брати!" Ексучасник АТО влаштував антиукраїнський демарш на росТБ

Ексучасник АТО Олександр Мединський з'явився на російському пропагандистському телебаченні і влаштував антиукраїнський демарш.

В ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" він накинувся на українського експерта Вадима Трюхана, звинувативши його в розпалюванні війни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Мединський Скріншот відео

"Як мені до вас звертатися? Як до опонента чи як до заробітчанина? Ви говорите, що ми воюємо з Росією. Але скажіть мені, будь ласка, це реально, щоб країна, яка воює, вирушала на токшоу? Я приїхав із гостинцем для вас – це земля з українських котлів! Мені передали кіборги, побратими. Цілуй українську землю, цілуй! Ставай на коліна перед українським народом! Ти патріот?! А гроші на АТО ти платиш?!" – істерично почав кричати Мединський.

Після цього він різко змінив риторику і почав сипати образами на адресу рідної країни. Так, він заявив, що Україна нібито страждає комплексом неповноцінності, а потім взагалі назвав росіян "братнім" народом".

"Друзі, росіяни! Ви наші брати, ми один народ. Україна вам не ворог, і ми з вами не воюємо! Ось такі люди – це наші вороги, які розпалюють війну між нами, партія війни", – вигукнув він, показуючи на Трюхана.

Як з'ясувалося, Мединський дійсно служив у 8 полку Сил спеціальних операцій, який брав участь в АТО, проте кілька років тому перейшов на бік ворожої пропаганди. За даними прокремлівських журналістів, його брат – міністр культури РФ Володимир Мединський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Росію втік колишній співробітник СБУ Василь Прозоров. Він зізнався, що після Майдану працював на країну-агресора. Колаборант працював у центральному апараті СБУ і з 2014 року постачав Росію секретними даними про хід АТО.

Під час пресконференції, організованої кремлівськими пропагандистами, він озвучив низку цинічних фейків про захисників України. Зокрема заявив, що на Донбасі нібито є українські таємні в'язниці, одна з яких розміщується на маріупольському аеродромі.

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