Росіяни пропонували здатися: Хомчак розкрив правду про "торги" за Іловайськ

Росіяни пропонували українським воїнам, узятим в котел в Іловайську, здатися. Воїнів обіцяли випустити, якщо ЗСУ залишать добровольчі батальйони в котлі.

Також військовим пропонували вийти без зброї і техніки. Про це розповів глава Генштабу Руслан Хомчак "ВВС-Україна".

"Були пропозиції мені від начальника розвідки, який вів ці переговори, що військових випустять, але ми повинні залишити добровольчі батальйони, які були під егідою МВС. Звичайно, цього бути просто не могло. Далі нам всім пропонували вийти без зброї, залишити техніку. Але ви ж розумієте, це означає здатися в полон. Ми не сприйняли такий варіант. Ми виходили зі зброєю", – додав він.

Хомчак зазначив, що і ВС, і підрозділи МВС, і добровольці, які перебували в Іловайську, вели себе героїчно.

"Вони поводилися гідно, як і належить українським воїнам, українським патріотам. Я впевнений, якщо б вони себе вели негідно, свідомо не йшли в той бій, то напевно, сьогодні лінія зіткнення була б не там, де вона є, а далеко б на Заході. Коли ворог зрозумів, що ніхто не здається, а воює до останнього, то це наштовхує його відмовитися від подальших дій", – зазначив глава Генштабу.

Він уточнив, що давав свідчення у цій справі щойно вийшов з Іловайська.

"Приїхала група слідчих СБУ і військової прокуратури на чолі з Анатолієм Матіосом, які кілька діб у нас вилучали документи, опитували. Це було свіжо, коли ніхто ще нічого не придумав і навіть не було часу до кінця осмислити, що сталося. Тому я свідчення дав відразу, розповів все, як є", – сказав Хомчак.

"Напевно, про цю операцію я знаю більше за всіх. Я був керівником і бачив ситуацію не на рівні бійця, командира роти або взводу, а на рівні генерала, який повністю володіє ситуацією, тримав зв'язок з Києвом, спілкувався з підрозділами і приймав рішення", – підсумував він.

Руслан Хомчак розповів про Іловайську УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хомчак розповів, як йому вдалося вивести бійців з оточення ворога під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

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