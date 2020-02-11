"Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів": глава ВМС озвучив подальшу долю повернутих українських кораблів

До літа 2020 року українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які повернула Росія, знову вийдуть в море в складі Військово-морських сил України.

На даний момент їх збираються відправити в ремонт. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України.

"Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадено і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза по обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз чекаємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і в кінці наступного тижня катера "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир піде на плановий ремонт", – розповів Воронченко.

Повернуті українські кораблі ТАСС

Як писав OBOZREVATEL раніше, Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені в листопаді 2018 року, збитки на суму понад 55,5 млн гривень.

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