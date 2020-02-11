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11 лютого • оновлено в 22:34
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"Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів": глава ВМС озвучив подальшу долю повернутих українських кораблів

1.9т
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До літа 2020 року українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які повернула Росія, знову вийдуть в море в складі Військово-морських сил України.

На даний момент їх збираються відправити в ремонт. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України.

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"Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадено і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза по обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз чекаємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і в кінці наступного тижня катера "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир піде на плановий ремонт", – розповів Воронченко.

Повернуті українські кораблі

Повернуті українські кораблі

ТАСС

Як писав OBOZREVATEL раніше, Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені в листопаді 2018 року, збитки на суму понад 55,5 млн гривень.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен". Они новые стоят раза в два дешевле)
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
И снова проходил мимо, это х0хля свои унитазы и обосранные трусы во столько оценила:)))
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сгодятся ещё, рыбу ловить
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8
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Захаров Дмитрий, живцом будешь?
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0
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