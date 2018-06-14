Росія зробила велику помилку з ЧС-2018 - Піонтковський

З останніх заяв президента Росії Володимира Путіна можна зробити три невтішних висновки: для нього не існує українського народу, не існує української держави і не існує легітимної влади в Україні.

Таким чином, на жодні поступки на українському напрямку від Кремля розраховувати не доводиться. За життя Путіна.

В даний час відбувається процес фактичної інтеграції окупованих територій Донбасу до складу РФ. Чи стане ця інтеграція інтеграцією де-юре, покаже час.

Список представників держав, які візьмуть участь в церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії - "просто вбивчий". Він - "велика піар-помилка" Кремля.

Про це та багато іншого в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер, який знахожиться в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

- Виходячи з останніх заяв Путіна - за підсумками інтерв'ю з австрійським журналістом, прямої лінії і виступів для преси під час візиту в Китай - які висновки можна зробити щодо російських погроз для України? Чи можете ви назвати три головних посили Путіна для України?

- Так, можу.

Перший - немає ніякого так званого українського народу. Ми - єдиний народ, отже, росіяни.

Друге - немає ніякої української держави. У разі чого ми будемо готові ліквідувати її державність.

Третє - а хто такий, власне, президент Порошенко? Ми ставимо під сумнів його легітимність.

Ось три основних посили. Всі вони в найбільш яскравій формі були зроблені під час так званого спілкування з народом. Вони показують, що ненависть Путіна до України - всепоглинаюче почуття, і дають важливу відповідь на одне питання, яке останнім часом багато хто ставив - чи готова Москва до якихось серйозних змістовним поступок на Донбасі, наприклад, згоди на миротворців на всій окупованій території, аж до російського кордону.

Відповідь: поки Путін перебуває при владі, ніяких поступок, навіть символічних, на українському напрямку, зокрема, на Донбасі, не буде.

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- Путін заявив про полегшення видачі російських паспортів біженцям з України. У свою чергу, Лавров заявив про те, що можлива миротворча місія ООН на Донбасі повинна лише допомогти в роботі вже існуючої місії ОБСЄ. Чи можна з цих та інших заяв, зроблених керівництвом РФ останнім часом, зробити висновок, що вони зважилися на інтеграцію Донбасу до Росії?

- Цей курс узятий близько року тому. Колишня політика була формально протилежною - заштовхнути цю Лугандонію як ракову пухлину всередину політичного тіла України, зробити всіх цих бандитів державними діячами України і тим самим зруйнувати українську державу зсередини. На це були спрямовані всі зусилля.

Зміна Конституції, федералізація тощо.

Мабуть, в Кремлі все-таки зрозуміли, що це не реалізовується. Це не новий захід в сторону інтеграції - це і введення рубля, і зміна статусу власності, і широка роздача паспортів. Де-факто інтеграція йде, і це зараз є основним курсом Кремля.

Це ще раз підтверджує той мій висновок після серії останніх виступів Путіна, що за живого Путіна ніякої зміни жорсткої антиукраїнської позиції не буде.

- Ця інтеграція буде як і раніше інтеграцією де-факто або перейде до етапу інтеграції де-юре?

- Це вже буде вирішуватися ситуативно.

Я попереджаю ваше наступне запитання. Серйозні провокації і можливі нові політичні кроки резервуються Москвою на час української виборчої кампанії.

Адже президентські вибори в Україні в березні. Це означає, що, вже починаючи з осені, країна буде жити в атмосфері передвиборчої кампанії, яка завжди і скандальною, і конфліктною, яка надає добрий грунт для зовнішніх провокацій.

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- Як ви оцінюєте ідею Путіна щодо виправлення демографічної ситуації в РФ за рахунок інших народів, в тому числі українців? Він заявив: "Повинні бути вжиті серйозні кардинальні заходи в цій галузі. Залучення мігрантів в Росію сьогодні має і гуманітарний, і економічний вимір з урахуванням складної демографічної ситуації в Росії. У нас число жінок дітородного віку до 2032 року скоротиться більш ніж на 25%, і це вже стає обмежувачем економічного зростання. І ми з цим нічого не можемо зробити. Один з небагатьох засобів вирішення цієї проблеми - це залучення наших співвітчизників до Росії".

- Я думаю, багато хто знайшов би в ній навіть якийсь обнадійливий момент. Нехай ці так звані співвітчизники, станом яких Москва спекулює, і їдуть до Росії.

Але, думаю, в рамках концепції "русского міра" Путін, скоріше, думає не про рух співвітчизників до Росії, а про рух Росії ближче до співвітчизників.

А що стосується жінок дітородного віку, то ситуація навіть складніша, ніж та, яку уявляє собі Путін. Всі опитування громадської думки показують, що переважна більшість жінок дітородного віку в Сибіру і на Далекому Сході вважають за краще виходити заміж за китайців.

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- Пєсков назвав 17 країн, глави яких відвідають церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу 14 червня на стадіоні "Лужники" в Москві. Це президенти: невизнаної Абхазії, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, КНДР (цю країну представлятиме голова президії Верховного народного зібрання Кім Ен Нам), Лівану, Молдови, Панами, Парагваю, Саудівської Аравії, Таджикистану і невизнаної Південної Осетії.

Як ви прокоментуєте цей список? Чи вважаєте ви, що Захід фактично дав ляпаса Путіну?

- Дивно, що він не назвав ще дві "країни" Лугандоніі - це розширило б список.

Але список просто вбивчий. Я думаю, це велика піар-помилка - похвалитися списком цих 17 держав. Це блискуча ілюстрація тієї зовнішньополітичної ізоляції, в яку себе загнала Росія.

- Згідно з оцінками експертів, збірна команда Росії з футболу, м'яко кажучи, не дуже сильна. Якщо Росія, крім політичної, отримає ще й спортивне поразку, чи буде це великим ударом для того ж Кремля, того ж Путіна?

- Я думаю, що вже ні. Я як старий уболівальник стежу за спортивною пресою. Всі розуміють, що виступ російської збірної не буде вражаючим. Громадська думка вже якось підготовлена до цього.

Наголос робиться на блискучу організацію, гостинність та інше. Спортивного результату ніхто не чекає, і провал не буде великим розчаруванням.

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- Який ваш прогноз щодо Олега Сенцова? Чи може Путін його помилувати, обміняти? Коли і за яких обставин він може опинитися на волі?

- В останні дні звучать наполегливі чутки про обмін. Будемо на це сподіватися. Завжди потрібно сподіватися, тому що мова вже йде про життя людини.

Можна, звісно, кинути серйозний докір західним політикам, главам держав. Їхня позиція на підтримку Сенцова недостатньо активна.

До речі, можливо, деякі лідери пристойних держав з'являться на якомусь етапі чемпіонату світу. На це натякали і Макрон, і Меркель. Але, з іншого боку, як українці можуть їм дорікати, якщо близько 6 тисяч українських уболівальників їдуть на цей чемпіонат?

- Як би ви вчинили на місці української держави з такими колаборантами, зрадниками?

- Демократична держава не може карати за такі прояви очевидної моральної зради щодо своєї батьківщини. Але я думаю, самі українці повинні визначитися зі своїм ставленням до цих людей.

Я не знаю, що це за люди, чи є серед них діячі культури і мистецтва. Але ви могли б уявити в 1942 році 6 тисяч російських уболівальників, які поїхали на першість Берліна з тенісу? Хоча, там міг би брати участь наш улюблений Штірліц. Він, як відомо, був чемпіоном Берліна з тенісу.