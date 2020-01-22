Росія змінила тактику на Донбасі: в ОС повідомили несподівані новини

"Л/ДНР" знизили інтенсивність обстрілів на Донбасі. Так 21 січня формування порушили режим припинення вогню тричі.

Жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Два обстріли по наших позиціях зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік від населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї;

поруч із Водяним – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Один обстріл по наших позиціях було скоєно поблизу Зайцевого, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник застосував міномети калібру 82-мм (4 міни), станковий протитанковий гранатомет (3 постріли), великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня ворожий снайпер убив 24-річного воїна Збройних сил України Олексія Кучкіна. Чоловік був родом із Харківщини.

Також загинув 24-річний Олексій Василевський. Боєць "Штабу національного захисту" помер від кулі снайпера.

16 січня, терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.

18 січня від кулі ворога загинув український воїн Валерій Закусило з 72-ї бригади Чорних Запорожців.

19 січня загинув ще один боєць 72-ї бригади Олександр Слободанюк.

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