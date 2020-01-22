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22 січня • оновлено в 08:53
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Росія змінила тактику на Донбасі: в ОС повідомили несподівані новини

6.6т
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"Л/ДНР" знизили інтенсивність обстрілів на Донбасі. Так 21 січня формування порушили режим припинення вогню тричі.

Жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Два обстріли по наших позиціях зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • неподалік від населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї;

  • поруч із Водяним – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Один обстріл по наших позиціях було скоєно поблизу Зайцевого, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник застосував міномети калібру 82-мм (4 міни), станковий протитанковий гранатомет (3 постріли), великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Росія змінила тактику на Донбасі: в ОС повідомили несподівані новини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Так кто снизил активность? Д*билы с обоза, вы читаете, что пишите?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
А почему столько отрицательных голосов ? Вы за то, чтобы и дальше воевать и чтобы гибли люди ? Украинцы - самая миролюбивая нация, от слова нацист !
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фил филька
фил филька
дык правильно - вышел же приказ не говорить о потерях. вот сразу мир и наступил))
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