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19 листопада • оновлено в 09:57
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Росія зазнала масштабних втрат на Донбасі: офіцер ЗСУ розкрив подробиці

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Російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат у понеділок, 18 листопада, на Донбасі. Всього окупанти втратили чотирьох.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі. Незворотні втрати склали дві особи.

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"Втрати російсько-окупаційних військ 18.11.2019 р склали чотири людини, а саме: безповоротні (200) – 2 людини, (9 омсп, 3 омсбр), санітарні (300) – 2 людини (9 омсп)", – повідомив офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські війська атакували українські позиції біля села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если появился Штефан дырявый, значит опять ВСУшным алкашам дали по зубам,
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2
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Главное побольше непонятных аббревиатур вставить - омбсп, пбилн, роппаас, пнтссотосаап, мроопапроир. Это придаёт достоверности
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6
2
hunt andres
hunt andres
Штырь на вахту заступил. Картину дня меняет. А то слишком печально обоз рисует - и с неба, и из пушек мочат бедное всу))))
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4
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