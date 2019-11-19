Росія зазнала масштабних втрат на Донбасі: офіцер ЗСУ розкрив подробиці

Російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат у понеділок, 18 листопада, на Донбасі. Всього окупанти втратили чотирьох.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі. Незворотні втрати склали дві особи.
"Втрати російсько-окупаційних військ 18.11.2019 р склали чотири людини, а саме: безповоротні (200) – 2 людини, (9 омсп, 3 омсбр), санітарні (300) – 2 людини (9 омсп)", – повідомив офіцер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські війська атакували українські позиції біля села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.
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