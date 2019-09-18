Росія заслала на Донбас військову "еліту": оприлюднені секретні дані

Росія активізувала посилення своїх позицій на Донбасі, призначивши на керівні посади в терористичні підрозділи випускників своїх військових вишів. Також вона перекинула на фронт угруповання елітних підрозділів спецпризначення ЗС РФ.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, повідомляється на сайті відомства.

"Командування ЗС РФ посилює підрозділи російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях за рахунок призначення на первинні офіцерські посади випускників російських вищих військово-навчальних закладів. У той же час, для підвищення рівня спеціальної підготовки диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжують прибувати військовослужбовці з елітних підрозділів спецпризначення ЗС РФ", – йдеться в повідомленні.

Росія на Донбасі "24 канал"

Водночас уточнюється, що новоприбулі на окуповану територію кадрові російські військовослужбовці відрізняються вкрай негативним ставленням до місцевого населення, особливо до так званих нових громадян Росії, які працюють в системі матеріально-технічного забезпечення противника.

У зв'язку з цим зросла кількість застосування зброї у конфліктних ситуаціях. Так, 15 вересня під час спроби застосувати зброю в громадському місці, де виникла суперечка з представниками "місцевих правоохоронних органів", був важко поранений російський окупант.

Однак, незважаючи на таке загострення в зоні бойових дій, в Міноборони запевнили, що підрозділи Об'єднаних сил готові до підступних і провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ.

Ситуація на Донбасі Сайт Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня терористи на Донбасі тричі порушували режим тиші, обстрілюючи позиції ЗСУ. Обстріли велися біля населеного пункту Майське. Біля Доломітного терористи застосовували ручні протитанкові й автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

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