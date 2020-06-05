Російська Федерація вторглася на Донбас, щоб змусити Україну та світ визнати анексію Криму.

Як розповів в інтерв'ю "24 каналу" секретар РНБО Олексій Данілов, Москва продовжує вести війну навіть під натиском санкцій.

"Росія заявляє, що Крим – це російська територія, і вони, перебуваючи під санкціями ЄС і США, бачать своїм головним завданням, щоб всі визнали, що вони є власниками Кримського півострова. Це неможливо. Це один з варіантів, чому вони досі продовжують цю війну \", – заявив він.

Війна на Донбасі

Данілов додав, що у нинішньої української влади є розуміння, як закінчити війну, "але крім Володимира Путіна, розмови з цих питань ми ні з ким так фундаментально не можемо вести".

"Є Мінські угоди, і ми намагаємося робити все від нас залежне, щоб вони виконувалися, але це повинна робити і інша сторона – Росія ... Майже кожен день ми бачимо обстріли та інші події, які не повинні відбуватися відповідно до Мінської угоди. З одного боку, вони говорять, що ми брати, але боронь боже мати братів, які прийшли на нашу землю, забрали територію і вбивають наших людей", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія – це "штучне утворення", яке рано чи пізно розвалиться.

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