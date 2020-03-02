Росія використовує Крим як форпост для війни у Сирії – ГУР

Лаконічне повідомлення нашої розвідки про те, що Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України, викликало шквал обурення в РФ і обережну (за деяким винятком) реакцію українців.

Україна вже шість років перебуває на прицілі країни-агресорки, проте загострення на Донбасі і подальші події трохи привели до тями навіть "втомлених від війни".

Ми вирішили розставити крапки над "i": жодного нагнітання – факти й аналіз. Отже, докладно про те, що коїться в окупованому Криму та біля кордонів України, на чому базуються висновки ГУР і до чого готується Росія – про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим СКІБІЦЬКИЙ розповів у інтерв'ю заступниці шеф-редактора OBOZREVATEL Ганні Молчановій.

– Ми постійно чуємо заяви про "мирні ініціативи президента Путіна", проте інформація нашої військової розвідки щодо того, що Росія втричі наростила військовий потенціал біля кордонів України, говорить сама за себе.

– Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогодні завершується формування двох нових армій у Західному та Південному військових округах (це 20-та армія, штаб у Воронежі, і 8-а армія, Новочеркаськ), а також 22 армійського корпусу (Сімферополь) на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Вже практично сформовані основні бойові частини та триває формування підрозділів забезпечення. Досягнення оперативних спроможностей армій очікується до кінця 2021 року.

З'єднання та частини Південного і Західного військових округів РФ у пріоритетному порядку отримують сучасні та модернізовані зразки озброєння і військової техніки. Особлива увага приділяється переозброєнню авіаційних частин ударними літаками і вертольотами, а також постачанню у війська новітнього ракетного озброєння наземного та морського базування.

– Яка чисельність біля наших кордонів?

– Загалом угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців (зокрема 1 і 2 армійські корпуси понад 35 тис. військовослужбовців). Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів.

Також зазначені угруповання можуть бути посилені за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦЗМР). які можуть мобілізувати близько 40 тисяч осіб.

В безпосередній близькості від наших кордонів фактично завершене створення ЦЗМР в н. п. Богучар (Бєлгородська область), Каменськ-Шахтинському (Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне).

– Нарощування угруповання військ країни-агресорки, збільшення втричі біля наших кордонів відбулося за який період?

– Цей процес не новий. Нарощування угруповання військ РФ перш за все у Західному і Південному військових округах розпочалося одразу після початку агресії проти нашої держави. Після того, як був захоплений Крим, після того, як їм не вдалося створити так звану Новоросію, коли ми зупинили російські окупаційні війська на тій лінії, яка зараз є лінією фронту.

Саме в цей період, осінь 2014-го – 2015-й рік, почався процес нарощування угруповання російських військ. Як на території України (а це створення 1-го і 2-го армійських корпусів, які зараз працюють в єдиній системі угруповання російських військ на нашому напрямку), так і угруповання, які почали створюватися у нашого кордону.

Перш за все це 20 армія (Західний військовий округ), новостворена 8 армія (ПВО) і, відповідно, угруповання військ на окупованій території Криму.

– Мілітаризація Криму давно турбує не тільки Україну. Що трапилося за час окупації?

– В окупованому Криму відбулося збільшення чисельності військовослужбовців РФ у 2,5 рази. З 2014-го по 2019 рік – з 10-12 тис. осіб (до початку агресії) до 32 500.

Звісно, відбулося нарощування не тільки особового складу, а й озброєння. Це бойові кораблі, це авіаційний компонент, який на той час був представлений тільки літаками морської авіації, патрульними, а також Су-24. На сьогодні – це майже весь спектр бомбардувальної, винищувальної авіації.

Крім того, у Криму раніше не було російських засобів протиповітряної оборони С-400... Це все розгорнуто. Я вже не кажу про протикорабельні ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон".

Зенітно-ракетна система С-400 "Тріумф", яку окупанти розмістили на території Криму

Цей потенціал і надалі нарощуватиметься. Бо на сьогодні РФ використовує Крим як форпост для проєкції сили не тільки в нашому Чорноморському регіоні, а і як свою основну базу для застосування військ Росії у Сирії.

Відповідно, ця загроза зростає і для нас. Ті самі бойові літаки і вертольоти, які дислоковані на півночі півострова, можуть у з'єднанні з повітряно-десантними військами виконувати штурмові операції на нашій території.

Це ми бачимо з оперативної бойової підготовки російських військ, яка проводиться у Криму. Спостерігали це в минулому році на масштабних навчаннях, коли було проведено висадку тактичного десанту із залученням військово-транспортної авіації та підрозділів ВДВ. Які, по суті, можуть бути "задіяні" і на нашій (материковій. – прим.) території.

Потужні (показові) навчання міжвидового угруповання військ були проведені і в січні за участю президента РФ. Коли в акваторії Чорного моря (на території Криму) відпрацювали питання задіяння/застосування найбільш сучасних зразків озброєння, які є у РФ. Там були і "Калібри", і пуски гіперзвукових ракет "Кинджал" тощо. З одного боку це була демонстрація, з іншого – освоєння театру військових дій в нашому регіоні.

Можу сказати, що наша військова розвідка знає плани Росії щодо Криму. Угруповання військ РФ буде нарощене.

За нашими оцінками, вони вийдуть на чисельність близько 40 тис. військовослужбовців, буде збільшено кількість озброєння.

Причому озброєнням і військовою технікою новітніми, які є у РФ. Це і протикорабельні ракети системи "Калібр", які можуть вражати на стратегічній відстані, і авіація, яка може бути задіяна з території Криму на всю територію нашої країни.

– На тлі цієї інформації розмови про воду для Криму...

– Це питання стратегічного значення. Якщо ми говоримо про те, чи важлива для режиму Путіна вода (для сільськогосподарських земель у Криму) – напевно, це не першочергове завдання. На першому місці для нього військова складова, яка дозволятиме РФ реалізовувати свої національні інтереси. Як у регіоні Чорного моря, так і далі.

– Однак нещодавні розмови – пустити воду до Криму (як елемент доброї волі, торгу etc), м'яко кажучи, турбують.

– Але ми ж розуміємо, що така інформація з'являється не вперше. Відбуваються вкидання, щоб зняти реакцію, побачити, яке буде ставлення до цього питання.

У Росії моніторять все, що стосується нашої інфраструктури, наших південних територій, акваторій Чорного та Азовського морів. Росією проводиться потужне розміщення засобів розвідки для контролю з цих питань. Це що стосується Криму.

А тепер якщо візьмемо Південний військовий округ, чому ми говоримо що можливості Кремля до проведення стратегічних наступальних операцій проти нашої країни зростають.

До початку агресії Росії, до початку війни не було потужних угруповань РФ біля наших кордонів.

Я маю на увазі відстань від кордону 30-80 кілометрів. Коли на сьогодні пункти постійної дислокації тієї самої 20-ї армії, 8-ї армії Богучар, Солоті, Кузьмінський і Кадамовський полігони – вони розташовані менш ніж у 100 км від нашого кордону. Ще раз повторю – це пункти постійної дислокації.

Далі. Відбувається активне формування двох нових армій. Вони трохи відстають від тих графіків, які були у них раніше, проте за всіма даними нашої воєнної розвідки на період 2021-2022 рр. вони повинні закінчити формування армій.

Тобто створити не тільки бойові підрозділи, а й підрозділи логістичного забезпечення, розвідки тощо – для того, щоб отримати повні оперативні спроможності для виконання бойових завдань.

Навчання ЗС РФ на території тимчасово окупованого Криму (січень 2020 р.)

Крім того, ми ж бачимо, наскільки планово відбувається перевірка цієї готовності. Цього року січень-лютий характеризувалися тим, що вище військове керівництво РФ (а це Міністерство оборони, Генеральний штаб, НГШ) працювали у 20-й армії. Перевіряли 144-ту і 3-ю дивізії, аеродромну мережу та її готовність до виконання бойових завдань. Ми також спостерігали, що у 2019 році такі комісії постійно працювали у 20-й. А це наш кордон.

Те ж саме стосується 8-ї армії. На сьогодні вручення бойового прапора 103-му полку (це ж відкрита інформація) 150-ї дивізії – офіційне визнання того, що полк уже є. І він стоїть на нашому кордоні.

Сама структура дивізії нетипова для Росії. Два мотострілецьких і два танкових полки. А два танкових, по суті, це проведення наступальних і контрнаступальних дій.

(Далі буде…)

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