Росія "віджала" в України майже всі рибресурси в Чорному морі

Після анексії Криму Росія захопила до 90% від загальних риболовецьких ресурсів України в Чорному морі.

Про це заявив заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко, коментуючи російські квоти на вилов риби в регіоні, передає "Крим.Реалії".

"До анексії Криму вилов в Чорному морі становив близько 40, до 50 тисяч тонн, але в зв'язку з останніми подіями частина наших промислових господарств залишилися на території Автономної Республіки Крим. Близько 90% ми втратили в Чорному морі промислових запасів - доступ до ресурсів, а також господарств і суден, які залишилися на анексованою території", - зазначив він.

Новини Путіна закликали переселити до себе весь Донбас і Крим

За словами заступника голови Держрибагентства, в таких умовах промисел в Азовському морі залишається важливим для України.

"В Азовському морі в 2018 році наші суб'єкти господарювання виловили вже понад 37 тисяч тонн - це досить великий обсяг, який частково забезпечує продовольчу безпеку нашої держави", - резюмував Кравченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна водна артерія Криму перетворилася на звалище .