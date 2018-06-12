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Росія "віджала" в України майже всі рибресурси в Чорному морі

1.5тЧитати новину російською

Після анексії Криму Росія захопила до 90% від загальних риболовецьких ресурсів України в Чорному морі.

Про це заявив заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко, коментуючи російські квоти на вилов риби в регіоні, передає "Крим.Реалії".

"До анексії Криму вилов в Чорному морі становив близько 40, до 50 тисяч тонн, але в зв'язку з останніми подіями частина наших промислових господарств залишилися на території Автономної Республіки Крим. Близько 90% ми втратили в Чорному морі промислових запасів - доступ до ресурсів, а також господарств і суден, які залишилися на анексованою території", - зазначив він.

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За словами заступника голови Держрибагентства, в таких умовах промисел в Азовському морі залишається важливим для України.

"В Азовському морі в 2018 році наші суб'єкти господарювання виловили вже понад 37 тисяч тонн - це досить великий обсяг, який частково забезпечує продовольчу безпеку нашої держави", - резюмував Кравченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна водна артерія Криму перетворилася на звалище .

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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