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11 грудня • оновлено в 12:30
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Росія вдарила по Криму ракетами. Опубліковано відео

2.2т
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У Криму випробували ракету "Калібр", яку запустили з фрегата Чорноморського флоту "Адмірал Ессен".

Відео випробувань опублікувало видання Кримінформ. "Калібр" повинен був вразити ціль на березі на відстані більше 250 км. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Під час випробувань російські військові перекривали район за допомогою судів Чорноморського флоту. Це були вже другі стрільби ракетами "Калібр" в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму, де задіяли 8,2 тисяч осіб.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Второй Вилли
Второй Вилли
Скрепнее было бы по Воронежу ракету запустить.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Второй Вилли, Это вы когда стреляете попадаете то в дом в Броварах, то в ТУ-154, то в Боинг. Село одним словом
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