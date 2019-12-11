Росія вдарила по Криму ракетами. Опубліковано відео

У Криму випробували ракету "Калібр", яку запустили з фрегата Чорноморського флоту "Адмірал Ессен".

Відео випробувань опублікувало видання Кримінформ. "Калібр" повинен був вразити ціль на березі на відстані більше 250 км. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Під час випробувань російські військові перекривали район за допомогою судів Чорноморського флоту. Це були вже другі стрільби ракетами "Калібр" в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму, де задіяли 8,2 тисяч осіб.

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