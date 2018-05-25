Росія таємно перевезла в Крим мільйон осіб - Джемілєв

Росія переселила в окупований Крим близько мільйона громадян.

Про це розповів народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Укрінформу.

"Примусова зміна демографічного складу на окупованій території, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, відноситься до розряду військових злочинів. Тому дані, скільки вони завезли, ретельно приховуються", - заявив Джемілєв.

Він зазначив, що в пресі було повідомлення про знаходження 250 тисяч російськомовних людей в Криму з Луганської та Донецької областей.

"Крім того, ще у 2014 році повідомляли про 15 тис. офісних працівників, яких вони привезли. Але, за різними оцінками, на територію Криму завезено близько півмільйона росіян. Разом з тим, наші співвітчизники, які приїжджали з Криму, кажуть про те, що насправді їх більше. Передбачається, що йдеться про 850 тис. і до мільйона переселенців", - підкреслив він.

Джемілєв додав, що є й інші цифри - висока смертність.

"За офіційними даними, рівень смертності на окупованому півострові перевищує рівень народжуваності на 33%. І вперше в історії рівень смертності жінок перевищив цей показник у чоловіків", - заявив він.

За словами народного депутата, Росія, для витіснення кримських татар з півострова, використовує стратегію Катерини II.

"Росія зараз повторює приблизно ту саму стратегію, яка застосовувалася у часи першої окупації, при Катерині ІІ. Тоді не було можливості депортувати людей, не було залізниці, вагонів. Вони просто створювали нестерпні умови для життя людей, змушуючи їх мігрувати, і в результаті кримські татари за короткий час стали національною меншиною. А вже у 1944 році була тотальна депортація та геноцид", - резюмував він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Джемілєв розповів про лист ФСБ щодо трирічного плану по кримським татарам.