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2 березня • оновлено в 22:00
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/ Розслідування

Росія створює нові армії: в ГУР розповіли про загрозу Україні

7.6т
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Російська Федерація нарощує угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогодні завершується формування двох нових армій і армійського корпусу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, мова йде про 20-у армію (штаб у Воронежі) і 8-у армію (Новочеркаськ), а також про 22-й армійський корпус із дислокацією на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Російські окупанти на території Криму

Російські окупанти на території Криму

Уже практично сформовані основні бойові частини і йде формування підрозділів забезпечення. "Досягнення оперативних спроможностей армій очікується до кінця 2021 року", – додав представник ГУР.

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" із крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Вадим Скібіцький
Місце
Україна
Теги
Головне управління розвідки Міністерство оборони України Росія - країна-агресор
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
правильно Путин делает, надо же Украину декоммунизировать...
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Zhikharev Dmitry, странно,а почему он сначала свою недокоммунизировал? так как в той де рашке только доля процентов осталась нерабов
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Территория России, с центром в русском городе Киеве, скоро будет освобождена то пр едателей-пи ндосолизов. Русских в Киеве будут встречать как освободителей, с цветами!
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Из той же серии"Путин завтра нападет" Не надоело ждать?!
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