Російська Федерація нарощує угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогодні завершується формування двох нових армій і армійського корпусу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, мова йде про 20-у армію (штаб у Воронежі) і 8-у армію (Новочеркаськ), а також про 22-й армійський корпус із дислокацією на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Російські окупанти на території Криму

Уже практично сформовані основні бойові частини і йде формування підрозділів забезпечення. "Досягнення оперативних спроможностей армій очікується до кінця 2021 року", – додав представник ГУР.

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" із крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.

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