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20 листопада • оновлено в 14:53
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Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі: деталі

3.7т
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Катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу" повертаються в українські Військово-морські сили без боєприпасів, документів та рацій і невідомо в якому технічному стані.

Про це йдеться у статті ВВС. "Це нагадує передачу Росією старих кораблів ВМСУ з анексованого Криму у 2014 році, коли, за свідченнями українських військових, з і без того застарілих суден було знято все, що мало хоч якусь цінність", – наголошується у публікації.

Зазначається, що цього разу йдеться про потужні американських система Harris. До того ж адвокат українських моряків Микола Полозов стверджує, що кораблі залишилися взагалі без електроніки, що означає – без навігаційних систем і електронних компонентів бойових модулів, без яких їх не можна використовувати.

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Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі

Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі

"НВ"

Усе це російська сторона залишає як "речові докази" у справі про "незаконне перетинання кордону" українською корабельною групою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повернення Росією захоплених українських кораблів є не доброю волею, а виконанням рішення Міжнародного морського трибуналу.

У МЗС України заявили, що, незважаючи на те, що Росія повернула кораблі, захоплені в Керченській протоці, розгляди у цій справі продовжаться в арбітражному суді Гааги. Також агресору нагадали про відповідальність за порушення імунітетів військових суден.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Україна
Тег
Азовське море
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? А что ожидать от варваров ка ЦАП ских
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1
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
А что вы ждали от русского Быдла???
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3
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А вы хотели чтобы ещё и заправили? Скажите спасибо, что движки не поменяли на вёсла ...
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4
3
Архипов Михаил
Архипов Михаил
Ще не вмерла, Сосоешь ты смачно как я погляжу-сын грязной шлюхи
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