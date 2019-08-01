Росія "похизувалася" сучасною технікою на Донбасі. Відео

Мешканці окупованого Донбасу зняли відео із доказом присутності новітньої російської техніки. На ролику, зафільмованому взимку 2019 року в місті Макіївка Донецької області, видно авто сучасного комплексу радіорозвідки "ТОРН".
Відповідне відео розмістили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти "InformNapalm" на своєму сайті. Їм неодноразово вдавалося ідентифікувати цей комплекс на Донбасі, починаючи з 2015 року (щоб подивитись відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми знаходили фото техніки у профілях бойовиків, проводили геолокацію і публікували координати розміщення російських комплексів "ТОРН" біля Донецького аеропорту та на військовій базі бандформування "Спарта" в Донецьку. Проте на відео комплекс потрапив вперше", – пояснили волонтери.
Російська техніка
Скріншот
Незважаючи на те, що в розпорядженні спільноти є повна версія відео, редакція скоротила його для захисту свідків, адже в кадр потрапили сторонні люди.
На ролику видно, як авто російського комплексу "ТОРН" рухаються у Макіївці по вулиці Героїв Сталінграду в напрямку вулиці Мануїльського.
Техніка
InformNapalm
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В лютому 2019 року на території окупованого Донбасу помітили новітній російський комплекс радіорозвідки "ТОРН".
У червні там знову помітили новий зразок російської військової техніки — комплекс радіоелектронної боротьби "ТОРН" на шасі вантажівки КамАЗ.
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