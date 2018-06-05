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Росія почала масштабні навчання біля кордону з Україною

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Росія розпочала масштабні військові навчання біля кордону з Україною і в окупованому Криму.

Зокрема мова йде про маневри військової авіації за участю засобів протиповітряної оборони (ППО) і Чорноморського флоту, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ.

Заходи пройдуть в окупованому Криму, а також в Ростовській області і Краснодарському краї. Частину маневрів заплановано на полігоні в 80 км від українського кордону.

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"В ході навчань екіпажі бойових літаків виконають бомбометання по мішенному полю і проведуть стрілянини некерованою ракетною зброєю по берегових цілях", - сказано в повідомленні для преси.

Відзначається, що винищувачі і бомбардувальники виконають стрільби ракетами "повітря-повітря", а вертольоти армійської авіації забезпечать вогневу підтримку висадки десанту морської піхоти Чорноморського флоту

"Також в рамках вчення засоби ППО з'єднання, дислокованого в Криму, будуть задіяні в відображенні ракетного удару кораблів умовного супротивника з моря", - додали в Міноборони РФ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили, що Росія таємно випробувала наддалеку зброю.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Росія
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