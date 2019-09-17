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17 вересня • оновлено в 14:40
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/ Розслідування

Росія пішла на підлий прийом із паспортами для "Л/ДНР": у чому справа

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На Донбасі Росія намагається прискорити "паспортизацію" населення, змушуючи приймати російське громадянство.

З 1 жовтня у підрозділах російсько-окупаційних військ будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами й ті, хто вже почав оформляти російське громадянство в установленому порядку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Водночас Росія намагається посилити свої позиції на міжнародних переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Також противник, роздаючи паспорти, зберігає потенціал для подальшої агресії проти України, повідомили у відомстві.

Паспорти Росії

Паспорти Росії

Капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів Донбасу кинули з паспортами Росії, адже їхнє оформлення може зайняти до 30 років.

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Місце
Україна
Теги
видача паспортів в Донецьку російські паспорти
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филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха) а щас служат в российских войсках те у кого нет росспаспорта получается?))) гур украины так скоро британскую разведку переплюнет)))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шумеры, вы, уж определитесь. Ежели там рос. войска, то служат там россияне. Если у них нет роспаспорта, то это ополченцы, а не войска РФ. Даже соврать только ума не хватает...
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70rus xxx
70rus xxx
........будут СЛУЖИТЬ только военнослужащие с российскими паспортами ......Тобишь,этим привлекают?Боги,этот бред ни в какие рамки не входит.Я б еще понял,если в ВУЗ без конкурса,или на дип.работу.
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70rus xxx
70rus xxx
BROTHER FOREST, поздно начинать заново,и служить и учится.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
70rus xxx, Ну-ну,учись студент!))
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