Росія пішла на підлий прийом із паспортами для "Л/ДНР": у чому справа

На Донбасі Росія намагається прискорити "паспортизацію" населення, змушуючи приймати російське громадянство.

З 1 жовтня у підрозділах російсько-окупаційних військ будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами й ті, хто вже почав оформляти російське громадянство в установленому порядку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Водночас Росія намагається посилити свої позиції на міжнародних переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Також противник, роздаючи паспорти, зберігає потенціал для подальшої агресії проти України, повідомили у відомстві.

Паспорти Росії Капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів Донбасу кинули з паспортами Росії, адже їхнє оформлення може зайняти до 30 років.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!