Росія націлилася на новий регіон України - генерал

Росія як і раніше потребує сухопутному коридорі до окупованого Криму, тому може спробувати його "пробити", хоча в першу чергу Кремль спробує відіграти якісь позиції по Азову.

Про це "Апострофу" заявив генерал-лейтенант, екс-заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За його словами, загострення може послідувати відразу після Чемпіонату світу в Росії і після переговорів президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа.

"Де чекати загострення? Кримський міст стратегічно поліпшив забезпечення, але на окупованому півострові і раніше проблеми з водою. Якщо вони можуть поправити ситуацію із забезпеченням Криму електроенергією, з поставками всього іншого, то ситуація з водою з часом тільки посилюється. Тому вони не залишають ідеї пробити коридор до Криму з Азова, здійснити військовий і інший тиск, щоб все-таки дати воду з території України на анексований півострів", - говорить Романенко.

При цьому він вважає, що важливо оцінити ситуацію за результатами зустрічі Путіна з Трампом, тоді, можливо, проясниться питання з миротворчими силами ООН - в якому вигляді вони будуть заведені на Донбас.

Також після цієї зустрічі будуть зрозумілі найближчі перспективи Путіна в Україні.

"Пробити сухопутний коридор до Криму? Навряд чи. Але росіяни спробують відіграти якісь позиції по Азову, тому що вони там всерйоз зміцнюють свої сили. Нашим силам необхідно протидіяти - підготувати оборону таким чином, щоб вони розуміли, що їх військові дії будуть дуже дорого коштувати з неприйнятною для них ціною. Якщо ж вони зважаться на такий крок, то світова спільнота висловить нам співчуття, занепокоєння. тут багато що залежить від того, що буде відбуватися. Але, в будь-якому випадку, Захід не буде воювати за нас - і тут треба расс читав на свої сили", - резюмував генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання. 24 травня військові РФ затримали два судна - під болгарським і турецьким прапорами біля Бердянська.

У Держприкордонслужбі тоді також заявили, що суду не затримували, а лише оглянули.

5 червня стало відомо, що Військово-морські сили Збройних сил України закрили три ділянки Азовського моря до 1 вересня для проведення заходів з бойової підготовки.