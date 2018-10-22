''Росія ліпить героїв'': в Україні пояснили вбивства Захарченка і Мотороли

Ліквідація ватажків "ДНР" і "ЛНР" дозволила Кремлю створити з мертвих терористів "пантеон героїв Донбасу".

Таку думку висловив у ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко, коментуючи річницю вбивства у Донецьку терориста "ДНР" Арсена Павлова (позивний Моторола).

"Хто вчив історію Радянського Союзу, не буде дивуватися, як гинули герої Громадянської війни. Більшість "героїв" були елементарними бандитами, це потім вже відбувалася певна міфологізація. Котовський та інші перейшли з кримінального середовища в соціальне і стали революціонерами", — зазначив експерт.

"Вони гинули тому, що з мертвої людини зліпити героя набагато простіше, ніж із живої. Мертвий не піде гвалтувати в сусіднє село, не суперечитиме іміджу, який йому нав'язаний. З одного боку, вони усувають можливість подальшої негативізації цього "героя", а з іншого боку — створюють можливість його міфологізації. Нібито його прибрали українські ДРГ і він тепер герой -— давайте тепер створимо стелу Гіві, Мотороли, Захарченка та будемо молитися на цих трьох богів", — пояснив Петренко.

За його словами, найбільша загроза у "Л/ДНР" існує "для тих яскравих персонажів, які не в повному обсязі виконують лінію Кремля".

"Якщо вони не будуть готові, як Ігор Плотницький, здати свій пост і виїхати кудись за Урал, то така людина стане героєм пантеону поруч із Захарченком", — додав експерт.

Як повідомляв ObozTV, раніше аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич заявив, що вбивство ватажка "ДНР" Олександра Захарченка було спробою Кремля переконати Київ домовлятися безпосередньо із псевдореспубліками.

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