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Росія ледь не отруїла Харків: стали відомі подробиці теракту

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Українські контррозвідники запобігли теракту Росії, який міг залишити Харків без води і викликати витік отруйного хімікату.

Як йдеться в сюжеті ТСН, здійснити сплановану диверсію мав заправник з АЗС, шанувальник "русского міра" Іван Обручников (щоб подивитися репортаж, проскрольте до кінця сторінки).

За словами офіцера контррозвідки, виконавець пробрався на стратегічний об'єкт та поклав рюкзак із вибухівкою прямо під цистерну. Поруч, в двох метрах, був розміщений випарник із хлором – токсичною речовиною, якою знезаражують дніпровську воду перед подачею.

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"Рідкий хлор (вважається хімічною зброєю), ми отримуємо ці контейнери в міру необхідності на склад", – розповів директор комплексу водопідготовки "Дніпро" Максим Панченко.

Іван Обручников

Іван Обручников

Кадр з відео

Диверсант приніс саму примітивну вибухівку, що складається з годинника, електронних схем і двох кг тротилу.

"Дуже все просто, дуже все зручно було виконано для виконавця, адже потрібно зробити буквально кілька дій. Тобто, виставити відповідний будильник двома кнопками, натиснути ще раз кнопку – і пристрій приведено до бойової дії. У відповідний час, вказаний на будильнику, відбудеться вибух", – уточнив заступник начальника вибухотехнічного управління ГУ Нацполіціі України в Харківській області Дмитро Каракуркчі.

Цистерни з хлором

Цистерни з хлором

Кадр з відео

Як з'ясували контррозвідники, диверсію було сплановано на найвищому рівні. Іван Обручников писав у своєму щоденнику, що "творить справи на благо російського народу і на шкоду політиці США". Він хотів помститися Україні, вийшов через заборонену соцмережа "ВКонтакте" на терористів і запропонував співпрацю.

"Раз на тиждень їздить український потяг з боєприпасами, сказав, що їдуть двоє людей - машиніст і його помічник. І запропонував цей поїзд, як би, вивести з ладу, підірвати", – розповів Обручников.

Вибухівка, яку дали ФСБ

Вибухівка, яку дали ФСБ

Кадр з відео

Його вивели на кураторів у Росії. У Бєлгороді українець власноруч підписав зобов'язання – працювати на російську спецслужбу.

"Вони сказали, є така тема – "Харківводоканал" у селі Краснопавлівка. Є колектори. Ці колектори потрібно вивести з ладу. Я запитав, для чого це потрібно. Вони пояснювали так – вивести колектори з ладу, більше половини Харкова залишиться без води", – додав він.

За задумом російських спецслужб, екологічна катастрофа мала спровокувати протести проти української влади. Про те, що диверсія спричинить хлорну атаку після вибуху, куратори з Бєлгорода підривнику не повідомили. На етапі отримання вибухівки Обручников потрапив у поле зору української контррозвідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Харківському метрополітені готувався теракт, метою якого були численні жертви і дестабілізація становища в країні перед виборами. Замовником злочину були спецслужби Росії, які завербували харків'янина. У РФ пообіцяли чоловікові виплатити $15 тис. за вчинення злочину.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта пізніше вказав на головну проблему СБУ в зв'язку з підготовкою РФ теракту.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Харків
Теги
ФСБ теракт
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
только для свидерастов этот бред сойдет
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васильевич василий
васильевич василий
А потом про этот случай раструбят по БИБИСИ
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
В центре Киева работниками СБУ был предотвращён террористический акт РФ против Украины. Задержан Мыкола Пытерскай - любитель русского мира. Замаскировавшись длинным чубом и ветхими шароварами, стоял в центре Майдана и громко пердел, пытаясь газовой атакой дестабилизировать ситуацию в стране. Очередное доказательство агрессии РФ будет задукоментировано и передано в Международный Трибунал.
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