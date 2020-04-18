Росія готувала терористів "ДНР" з 2008 року: в мережі спливли докази

Росія та прихильники її окупаційних ідей готували сценарій створення терористичних "Л/ДНР" на сході України ще у 2008 році.

У якості доказу давніх злочинних планів країни-агресорки офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував у Facebook фото статті в українській газеті за 2008 рік.

"Спеціально для тих, хто досі думає, що винен Майдан. Ні, це меседж Росії, який вони вам влили у вуха. Винна Росія, а також керівники всіх силових відомств. Наприклад, з 14 лютого 2008 року, з часу, коли вийшла ця публікація в газеті "Експрес", – зазначив захисник України.

Стаття про "ДНР" за 2008 рік Facebook Анатолія Шетфана

Зокрема, в матеріалі 12-річної давності мер Сєверодонецька скаржився на погрози вбивством на його адресу через те, що він відмовив у проведенні в місті з'їзду депутатів півдня і сходу України. Йшлося про збори сепаратистів, які вже тоді відстоювали ідеї "ДНР".

"Я офіційно заявив, що недоцільно проводити з'їзд, якщо на ньому будуть звучати гасла і ідеологеми сепаратизму або ж федеративного устрою України. А "Донецька республіка" закликає до повного відділення півдня і сходу України та їх відходу до Російської Федерації", – говорив тоді очільник міста.

Стаття про "ДНР" за 2008 рік Facebook Анатолія Шетфана

Стаття про "ДНР" за 2008 рік Facebook Анатолія Шетфана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла, що про окупацію Криму Росією президент країни-агресорки попереджав ще у 2000 році. За її словами, ця інформація зафіксована в архіві МЗС України, який їй довелося вивчати в процесі підготовки до міжнародних судів з Росією.

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